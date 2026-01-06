- 자본
43
이익 거래:
36 (83.72%)
손실 거래:
7 (16.28%)
최고의 거래:
4.97 USD
최악의 거래:
-10.22 USD
총 수익:
78.19 USD (7 800 pips)
총 손실:
-57.94 USD (5 789 pips)
연속 최대 이익:
12 (30.98 USD)
연속 최대 이익:
30.98 USD (12)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
3.70%
최대 입금량:
7.43%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
39
평균 유지 시간:
8 분
회복 요인:
0.73
롱(주식매수):
22 (51.16%)
숏(주식차입매도):
21 (48.84%)
수익 요인:
1.35
기대수익:
0.47 USD
평균 이익:
2.17 USD
평균 손실:
-8.28 USD
연속 최대 손실:
3 (-27.66 USD)
연속 최대 손실:
-27.66 USD (3)
월별 성장률:
20.25%
Algo 트레이딩:
81%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
15.29 USD
최대한의:
27.66 USD (24.62%)
상대적 삭감:
잔고별:
24.62% (27.66 USD)
자본금별:
3.44% (4.29 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|43
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLDm#
|20
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLDm#
|2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
최고의 거래: +4.97 USD
최악의 거래: -10 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +30.98 USD
연속 최대 손실: -27.66 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-MT5 15"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
