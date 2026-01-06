- 成长
交易:
38
盈利交易:
33 (86.84%)
亏损交易:
5 (13.16%)
最好交易:
4.97 USD
最差交易:
-10.22 USD
毛利:
73.36 USD (7 320 pips)
毛利亏损:
-47.90 USD (4 786 pips)
最大连续赢利:
12 (30.98 USD)
最大连续盈利:
30.98 USD (12)
夏普比率:
0.17
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
38
平均持有时间:
8 分钟
采收率:
0.92
长期交易:
20 (52.63%)
短期交易:
18 (47.37%)
利润因子:
1.53
预期回报:
0.67 USD
平均利润:
2.22 USD
平均损失:
-9.58 USD
最大连续失误:
3 (-27.66 USD)
最大连续亏损:
-27.66 USD (3)
每月增长:
25.46%
算法交易:
78%
结余跌幅:
绝对:
15.29 USD
最大值:
27.66 USD (24.62%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|38
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLDm#
|25
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLDm#
|2.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
最好交易: +4.97 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +30.98 USD
最大连续亏损: -27.66 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-MT5 15 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
