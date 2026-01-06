- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
38
利益トレード:
33 (86.84%)
損失トレード:
5 (13.16%)
ベストトレード:
4.97 USD
最悪のトレード:
-10.22 USD
総利益:
73.36 USD (7 320 pips)
総損失:
-47.90 USD (4 786 pips)
最大連続の勝ち:
12 (30.98 USD)
最大連続利益:
30.98 USD (12)
シャープレシオ:
0.17
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
7 時間前
1週間当たりの取引:
38
平均保有時間:
8 分
リカバリーファクター:
0.92
長いトレード:
20 (52.63%)
短いトレード:
18 (47.37%)
プロフィットファクター:
1.53
期待されたペイオフ:
0.67 USD
平均利益:
2.22 USD
平均損失:
-9.58 USD
最大連続の負け:
3 (-27.66 USD)
最大連続損失:
-27.66 USD (3)
月間成長:
25.46%
アルゴリズム取引:
78%
残高によるドローダウン:
絶対:
15.29 USD
最大の:
27.66 USD (24.62%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|38
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLDm#
|25
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLDm#
|2.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +4.97 USD
最悪のトレード: -10 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +30.98 USD
最大連続損失: -27.66 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-MT5 15"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
scalping XauUsd
レビューなし