- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
7 (77.77%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (22.22%)
En iyi işlem:
6.04 USD
En kötü işlem:
-3.60 USD
Brüt kâr:
28.40 USD (4 005 pips)
Brüt zarar:
-4.38 USD (411 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (11.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
11.96 USD (3)
Sharpe oranı:
0.93
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.67%
En son işlem:
15 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
6.53
Alış işlemleri:
4 (44.44%)
Satış işlemleri:
5 (55.56%)
Kâr faktörü:
6.48
Beklenen getiri:
2.67 USD
Ortalama kâr:
4.06 USD
Ortalama zarar:
-2.19 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-3.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.60 USD (1)
Aylık büyüme:
4.85%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.28 USD
Maksimum:
3.68 USD (0.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.71% (3.64 USD)
Varlığa göre:
5.64% (29.53 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|2
|GBPCAD
|2
|NZDUSD
|1
|USDJPY
|1
|EURCAD
|1
|GBPAUD
|1
|AUDNZD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD
|6
|GBPCAD
|2
|NZDUSD
|5
|USDJPY
|5
|EURCAD
|0
|GBPAUD
|4
|AUDNZD
|2
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD
|891
|GBPCAD
|428
|NZDUSD
|494
|USDJPY
|820
|EURCAD
|8
|GBPAUD
|588
|AUDNZD
|365
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6.04 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +11.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.60 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Darwinex-Live
|0.32 × 22
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.73 × 246
|
Eightcap-Live
|0.85 × 61
|
Tradeview-Live
|0.88 × 8
|
FPMarketsLLC-Live
|0.91 × 95
|
ICMarkets-MT5-2
|1.00 × 4
|
FxPro-MT5
|1.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|1.26 × 27
|
VantageFX-Live
|1.54 × 54
|
ICMarketsSC-MT5
|1.93 × 44
|
DerivSVG-Server
|2.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.00 × 3
|
RealmsTech-Live
|2.46 × 13
|
Tickmill-Live
|2.57 × 21
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.77 × 1769
|
Exness-MT5Real28
|3.50 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|3.90 × 84
|
Exness-MT5Real35
|4.05 × 20
|
Alpari-MT5
|5.50 × 88
|
VantageInternational-Live
|5.65 × 51
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
5%
0
0
USD
USD
524
USD
USD
2
100%
9
77%
100%
6.48
2.67
USD
USD
6%
1:500