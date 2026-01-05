СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Acc Pepper new
Hang Chen

Acc Pepper new

Hang Chen
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 5%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
7 (77.77%)
Убыточных трейдов:
2 (22.22%)
Лучший трейд:
6.04 USD
Худший трейд:
-3.60 USD
Общая прибыль:
28.40 USD (4 005 pips)
Общий убыток:
-4.38 USD (411 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (11.96 USD)
Макс. прибыль в серии:
11.96 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.93
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.67%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
6.53
Длинных трейдов:
4 (44.44%)
Коротких трейдов:
5 (55.56%)
Профит фактор:
6.48
Мат. ожидание:
2.67 USD
Средняя прибыль:
4.06 USD
Средний убыток:
-2.19 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-3.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-3.60 USD (1)
Прирост в месяц:
4.85%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.28 USD
Максимальная:
3.68 USD (0.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.71% (3.64 USD)
По эквити:
5.64% (29.53 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDCAD 2
GBPCAD 2
NZDUSD 1
USDJPY 1
EURCAD 1
GBPAUD 1
AUDNZD 1
1 2
1 2
1 2
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDCAD 6
GBPCAD 2
NZDUSD 5
USDJPY 5
EURCAD 0
GBPAUD 4
AUDNZD 2
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDCAD 891
GBPCAD 428
NZDUSD 494
USDJPY 820
EURCAD 8
GBPAUD 588
AUDNZD 365
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6.04 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +11.96 USD
Макс. убыток в серии: -3.60 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real3
0.00 × 14
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 2
Darwinex-Live
0.32 × 22
ICMarketsSC-MT5-2
0.73 × 246
Eightcap-Live
0.85 × 61
Tradeview-Live
0.88 × 8
FPMarketsLLC-Live
0.91 × 95
ICMarkets-MT5-2
1.00 × 4
FxPro-MT5
1.00 × 1
FPMarkets-Live
1.26 × 27
VantageFX-Live
1.54 × 54
ICMarketsSC-MT5
1.93 × 44
DerivSVG-Server
2.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.00 × 3
RealmsTech-Live
2.46 × 13
Tickmill-Live
2.57 × 21
Pepperstone-MT5-Live01
2.77 × 1769
Exness-MT5Real28
3.50 × 2
AdmiralMarkets-Live
3.90 × 84
Exness-MT5Real35
4.05 × 20
Alpari-MT5
5.50 × 88
VantageInternational-Live
5.65 × 51
еще 16...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.01.15 11:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 07:33
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.08 09:11
Share of trading days is too low
2026.01.08 09:11
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.05 05:58
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 20 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 05:58
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 20 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 05:58
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.05 05:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 05:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Acc Pepper new
30 USD в месяц
5%
0
0
USD
524
USD
2
100%
9
77%
100%
6.48
2.67
USD
6%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.