- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
7 (77.77%)
Убыточных трейдов:
2 (22.22%)
Лучший трейд:
6.04 USD
Худший трейд:
-3.60 USD
Общая прибыль:
28.40 USD (4 005 pips)
Общий убыток:
-4.38 USD (411 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (11.96 USD)
Макс. прибыль в серии:
11.96 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.93
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.67%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
6.53
Длинных трейдов:
4 (44.44%)
Коротких трейдов:
5 (55.56%)
Профит фактор:
6.48
Мат. ожидание:
2.67 USD
Средняя прибыль:
4.06 USD
Средний убыток:
-2.19 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-3.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-3.60 USD (1)
Прирост в месяц:
4.85%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.28 USD
Максимальная:
3.68 USD (0.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.71% (3.64 USD)
По эквити:
5.64% (29.53 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|2
|GBPCAD
|2
|NZDUSD
|1
|USDJPY
|1
|EURCAD
|1
|GBPAUD
|1
|AUDNZD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDCAD
|6
|GBPCAD
|2
|NZDUSD
|5
|USDJPY
|5
|EURCAD
|0
|GBPAUD
|4
|AUDNZD
|2
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDCAD
|891
|GBPCAD
|428
|NZDUSD
|494
|USDJPY
|820
|EURCAD
|8
|GBPAUD
|588
|AUDNZD
|365
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +6.04 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +11.96 USD
Макс. убыток в серии: -3.60 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Darwinex-Live
|0.32 × 22
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.73 × 246
|
Eightcap-Live
|0.85 × 61
|
Tradeview-Live
|0.88 × 8
|
FPMarketsLLC-Live
|0.91 × 95
|
ICMarkets-MT5-2
|1.00 × 4
|
FxPro-MT5
|1.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|1.26 × 27
|
VantageFX-Live
|1.54 × 54
|
ICMarketsSC-MT5
|1.93 × 44
|
DerivSVG-Server
|2.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.00 × 3
|
RealmsTech-Live
|2.46 × 13
|
Tickmill-Live
|2.57 × 21
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.77 × 1769
|
Exness-MT5Real28
|3.50 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|3.90 × 84
|
Exness-MT5Real35
|4.05 × 20
|
Alpari-MT5
|5.50 × 88
|
VantageInternational-Live
|5.65 × 51
еще 16...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
5%
0
0
USD
USD
524
USD
USD
2
100%
9
77%
100%
6.48
2.67
USD
USD
6%
1:500