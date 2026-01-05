- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
7 (77.77%)
Loss Trade:
2 (22.22%)
Best Trade:
6.04 USD
Worst Trade:
-3.60 USD
Profitto lordo:
28.40 USD (4 005 pips)
Perdita lorda:
-4.38 USD (411 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (11.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11.96 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.93
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.67%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
6.53
Long Trade:
4 (44.44%)
Short Trade:
5 (55.56%)
Fattore di profitto:
6.48
Profitto previsto:
2.67 USD
Profitto medio:
4.06 USD
Perdita media:
-2.19 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-3.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.60 USD (1)
Crescita mensile:
4.85%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.28 USD
Massimale:
3.68 USD (0.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.71% (3.64 USD)
Per equità:
5.64% (29.53 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|2
|GBPCAD
|2
|NZDUSD
|1
|USDJPY
|1
|EURCAD
|1
|GBPAUD
|1
|AUDNZD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|6
|GBPCAD
|2
|NZDUSD
|5
|USDJPY
|5
|EURCAD
|0
|GBPAUD
|4
|AUDNZD
|2
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|891
|GBPCAD
|428
|NZDUSD
|494
|USDJPY
|820
|EURCAD
|8
|GBPAUD
|588
|AUDNZD
|365
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.04 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +11.96 USD
Massima perdita consecutiva: -3.60 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Darwinex-Live
|0.32 × 22
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.73 × 246
|
Eightcap-Live
|0.85 × 61
|
Tradeview-Live
|0.88 × 8
|
FPMarketsLLC-Live
|0.91 × 95
|
ICMarkets-MT5-2
|1.00 × 4
|
FxPro-MT5
|1.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|1.26 × 27
|
VantageFX-Live
|1.54 × 54
|
ICMarketsSC-MT5
|1.93 × 44
|
DerivSVG-Server
|2.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.00 × 3
|
RealmsTech-Live
|2.46 × 13
|
Tickmill-Live
|2.57 × 21
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.77 × 1769
|
Exness-MT5Real28
|3.50 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|3.90 × 84
|
Exness-MT5Real35
|4.05 × 20
|
Alpari-MT5
|5.50 × 88
|
VantageInternational-Live
|5.65 × 51
