Hang Chen

Acc Pepper new

Hang Chen
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 5%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
7 (77.77%)
Loss Trade:
2 (22.22%)
Best Trade:
6.04 USD
Worst Trade:
-3.60 USD
Profitto lordo:
28.40 USD (4 005 pips)
Perdita lorda:
-4.38 USD (411 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (11.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11.96 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.93
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.67%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
6.53
Long Trade:
4 (44.44%)
Short Trade:
5 (55.56%)
Fattore di profitto:
6.48
Profitto previsto:
2.67 USD
Profitto medio:
4.06 USD
Perdita media:
-2.19 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-3.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.60 USD (1)
Crescita mensile:
4.85%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.28 USD
Massimale:
3.68 USD (0.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.71% (3.64 USD)
Per equità:
5.64% (29.53 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD 2
GBPCAD 2
NZDUSD 1
USDJPY 1
EURCAD 1
GBPAUD 1
AUDNZD 1
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD 6
GBPCAD 2
NZDUSD 5
USDJPY 5
EURCAD 0
GBPAUD 4
AUDNZD 2
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD 891
GBPCAD 428
NZDUSD 494
USDJPY 820
EURCAD 8
GBPAUD 588
AUDNZD 365
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.04 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +11.96 USD
Massima perdita consecutiva: -3.60 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real3
0.00 × 14
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 2
Darwinex-Live
0.32 × 22
ICMarketsSC-MT5-2
0.73 × 246
Eightcap-Live
0.85 × 61
Tradeview-Live
0.88 × 8
FPMarketsLLC-Live
0.91 × 95
ICMarkets-MT5-2
1.00 × 4
FxPro-MT5
1.00 × 1
FPMarkets-Live
1.26 × 27
VantageFX-Live
1.54 × 54
ICMarketsSC-MT5
1.93 × 44
DerivSVG-Server
2.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.00 × 3
RealmsTech-Live
2.46 × 13
Tickmill-Live
2.57 × 21
Pepperstone-MT5-Live01
2.77 × 1769
Exness-MT5Real28
3.50 × 2
AdmiralMarkets-Live
3.90 × 84
Exness-MT5Real35
4.05 × 20
Alpari-MT5
5.50 × 88
VantageInternational-Live
5.65 × 51
16 più
Non ci sono recensioni
2026.01.15 11:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 07:33
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.08 09:11
Share of trading days is too low
2026.01.08 09:11
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.05 05:58
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 20 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 05:58
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 20 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 05:58
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.05 05:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 05:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
