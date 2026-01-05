- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
9
利益トレード:
7 (77.77%)
損失トレード:
2 (22.22%)
ベストトレード:
6.04 USD
最悪のトレード:
-3.60 USD
総利益:
28.40 USD (4 005 pips)
総損失:
-4.38 USD (411 pips)
最大連続の勝ち:
3 (11.96 USD)
最大連続利益:
11.96 USD (3)
シャープレシオ:
0.93
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
2.67%
最近のトレード:
17 時間前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
6.53
長いトレード:
4 (44.44%)
短いトレード:
5 (55.56%)
プロフィットファクター:
6.48
期待されたペイオフ:
2.67 USD
平均利益:
4.06 USD
平均損失:
-2.19 USD
最大連続の負け:
1 (-3.60 USD)
最大連続損失:
-3.60 USD (1)
月間成長:
4.85%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.28 USD
最大の:
3.68 USD (0.72%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.71% (3.64 USD)
エクイティによる:
5.64% (29.53 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|2
|GBPCAD
|2
|NZDUSD
|1
|USDJPY
|1
|EURCAD
|1
|GBPAUD
|1
|AUDNZD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NZDCAD
|6
|GBPCAD
|2
|NZDUSD
|5
|USDJPY
|5
|EURCAD
|0
|GBPAUD
|4
|AUDNZD
|2
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NZDCAD
|891
|GBPCAD
|428
|NZDUSD
|494
|USDJPY
|820
|EURCAD
|8
|GBPAUD
|588
|AUDNZD
|365
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +6.04 USD
最悪のトレード: -4 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +11.96 USD
最大連続損失: -3.60 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-MT5-Live01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Darwinex-Live
|0.32 × 22
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.73 × 246
|
Eightcap-Live
|0.85 × 61
|
Tradeview-Live
|0.88 × 8
|
FPMarketsLLC-Live
|0.91 × 95
|
ICMarkets-MT5-2
|1.00 × 4
|
FxPro-MT5
|1.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|1.26 × 27
|
VantageFX-Live
|1.54 × 54
|
ICMarketsSC-MT5
|1.93 × 44
|
DerivSVG-Server
|2.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.00 × 3
|
RealmsTech-Live
|2.46 × 13
|
Tickmill-Live
|2.57 × 21
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.77 × 1769
|
Exness-MT5Real28
|3.50 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|3.90 × 84
|
Exness-MT5Real35
|4.05 × 20
|
Alpari-MT5
|5.50 × 88
|
VantageInternational-Live
|5.65 × 51
