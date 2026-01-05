シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Acc Pepper new
Hang Chen

Acc Pepper new

Hang Chen
レビュー0件
信頼性
2週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 5%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
9
利益トレード:
7 (77.77%)
損失トレード:
2 (22.22%)
ベストトレード:
6.04 USD
最悪のトレード:
-3.60 USD
総利益:
28.40 USD (4 005 pips)
総損失:
-4.38 USD (411 pips)
最大連続の勝ち:
3 (11.96 USD)
最大連続利益:
11.96 USD (3)
シャープレシオ:
0.93
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
2.67%
最近のトレード:
17 時間前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
6.53
長いトレード:
4 (44.44%)
短いトレード:
5 (55.56%)
プロフィットファクター:
6.48
期待されたペイオフ:
2.67 USD
平均利益:
4.06 USD
平均損失:
-2.19 USD
最大連続の負け:
1 (-3.60 USD)
最大連続損失:
-3.60 USD (1)
月間成長:
4.85%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.28 USD
最大の:
3.68 USD (0.72%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.71% (3.64 USD)
エクイティによる:
5.64% (29.53 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
NZDCAD 2
GBPCAD 2
NZDUSD 1
USDJPY 1
EURCAD 1
GBPAUD 1
AUDNZD 1
1 2
1 2
1 2
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
NZDCAD 6
GBPCAD 2
NZDUSD 5
USDJPY 5
EURCAD 0
GBPAUD 4
AUDNZD 2
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
NZDCAD 891
GBPCAD 428
NZDUSD 494
USDJPY 820
EURCAD 8
GBPAUD 588
AUDNZD 365
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +6.04 USD
最悪のトレード: -4 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +11.96 USD
最大連続損失: -3.60 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-MT5-Live01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real3
0.00 × 14
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 2
Darwinex-Live
0.32 × 22
ICMarketsSC-MT5-2
0.73 × 246
Eightcap-Live
0.85 × 61
Tradeview-Live
0.88 × 8
FPMarketsLLC-Live
0.91 × 95
ICMarkets-MT5-2
1.00 × 4
FxPro-MT5
1.00 × 1
FPMarkets-Live
1.26 × 27
VantageFX-Live
1.54 × 54
ICMarketsSC-MT5
1.93 × 44
DerivSVG-Server
2.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.00 × 3
RealmsTech-Live
2.46 × 13
Tickmill-Live
2.57 × 21
Pepperstone-MT5-Live01
2.77 × 1769
Exness-MT5Real28
3.50 × 2
AdmiralMarkets-Live
3.90 × 84
Exness-MT5Real35
4.05 × 20
Alpari-MT5
5.50 × 88
VantageInternational-Live
5.65 × 51
16 より多く...
レビューなし
2026.01.15 11:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 07:33
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.08 09:11
Share of trading days is too low
2026.01.08 09:11
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.05 05:58
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 20 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 05:58
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 20 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 05:58
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.05 05:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 05:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください