Hang Chen

Acc Pepper new

Hang Chen
0 comentários
Confiabilidade
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2026 5%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
9
Negociações com lucro:
7 (77.77%)
Negociações com perda:
2 (22.22%)
Melhor negociação:
6.04 USD
Pior negociação:
-3.60 USD
Lucro bruto:
28.40 USD (4 005 pips)
Perda bruta:
-4.38 USD (411 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (11.96 USD)
Máximo lucro consecutivo:
11.96 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.93
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
2.67%
Último negócio:
16 horas atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
6.53
Negociações longas:
4 (44.44%)
Negociações curtas:
5 (55.56%)
Fator de lucro:
6.48
Valor esperado:
2.67 USD
Lucro médio:
4.06 USD
Perda média:
-2.19 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-3.60 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3.60 USD (1)
Crescimento mensal:
4.85%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.28 USD
Máximo:
3.68 USD (0.72%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.71% (3.64 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.64% (29.53 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
NZDCAD 2
GBPCAD 2
NZDUSD 1
USDJPY 1
EURCAD 1
GBPAUD 1
AUDNZD 1
1 2
1 2
1 2
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
NZDCAD 6
GBPCAD 2
NZDUSD 5
USDJPY 5
EURCAD 0
GBPAUD 4
AUDNZD 2
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
NZDCAD 891
GBPCAD 428
NZDUSD 494
USDJPY 820
EURCAD 8
GBPAUD 588
AUDNZD 365
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +6.04 USD
Pior negociação: -4 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +11.96 USD
Máxima perda consecutiva: -3.60 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-MT5-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real3
0.00 × 14
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 2
Darwinex-Live
0.32 × 22
ICMarketsSC-MT5-2
0.73 × 246
Eightcap-Live
0.85 × 61
Tradeview-Live
0.88 × 8
FPMarketsLLC-Live
0.91 × 95
ICMarkets-MT5-2
1.00 × 4
FxPro-MT5
1.00 × 1
FPMarkets-Live
1.26 × 27
VantageFX-Live
1.54 × 54
ICMarketsSC-MT5
1.93 × 44
DerivSVG-Server
2.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.00 × 3
RealmsTech-Live
2.46 × 13
Tickmill-Live
2.57 × 21
Pepperstone-MT5-Live01
2.77 × 1769
Exness-MT5Real28
3.50 × 2
AdmiralMarkets-Live
3.90 × 84
Exness-MT5Real35
4.05 × 20
Alpari-MT5
5.50 × 88
VantageInternational-Live
5.65 × 51
16 mais ...
Sem comentários
2026.01.15 11:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 07:33
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.08 09:11
Share of trading days is too low
2026.01.08 09:11
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.05 05:58
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 20 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 05:58
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 20 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 05:58
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.05 05:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 05:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Acc Pepper new
30 USD por mês
5%
0
0
USD
524
USD
2
100%
9
77%
100%
6.48
2.67
USD
6%
1:500
