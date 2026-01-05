- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
9
Negociações com lucro:
7 (77.77%)
Negociações com perda:
2 (22.22%)
Melhor negociação:
6.04 USD
Pior negociação:
-3.60 USD
Lucro bruto:
28.40 USD (4 005 pips)
Perda bruta:
-4.38 USD (411 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (11.96 USD)
Máximo lucro consecutivo:
11.96 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.93
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
2.67%
Último negócio:
16 horas atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
6.53
Negociações longas:
4 (44.44%)
Negociações curtas:
5 (55.56%)
Fator de lucro:
6.48
Valor esperado:
2.67 USD
Lucro médio:
4.06 USD
Perda média:
-2.19 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-3.60 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3.60 USD (1)
Crescimento mensal:
4.85%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.28 USD
Máximo:
3.68 USD (0.72%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.71% (3.64 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.64% (29.53 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|2
|GBPCAD
|2
|NZDUSD
|1
|USDJPY
|1
|EURCAD
|1
|GBPAUD
|1
|AUDNZD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|NZDCAD
|6
|GBPCAD
|2
|NZDUSD
|5
|USDJPY
|5
|EURCAD
|0
|GBPAUD
|4
|AUDNZD
|2
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|NZDCAD
|891
|GBPCAD
|428
|NZDUSD
|494
|USDJPY
|820
|EURCAD
|8
|GBPAUD
|588
|AUDNZD
|365
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-MT5-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Darwinex-Live
|0.32 × 22
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.73 × 246
|
Eightcap-Live
|0.85 × 61
|
Tradeview-Live
|0.88 × 8
|
FPMarketsLLC-Live
|0.91 × 95
|
ICMarkets-MT5-2
|1.00 × 4
|
FxPro-MT5
|1.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|1.26 × 27
|
VantageFX-Live
|1.54 × 54
|
ICMarketsSC-MT5
|1.93 × 44
|
DerivSVG-Server
|2.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.00 × 3
|
RealmsTech-Live
|2.46 × 13
|
Tickmill-Live
|2.57 × 21
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.77 × 1769
|
Exness-MT5Real28
|3.50 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|3.90 × 84
|
Exness-MT5Real35
|4.05 × 20
|
Alpari-MT5
|5.50 × 88
|
VantageInternational-Live
|5.65 × 51
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
5%
0
0
USD
USD
524
USD
USD
2
100%
9
77%
100%
6.48
2.67
USD
USD
6%
1:500