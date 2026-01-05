信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Acc Pepper new
Hang Chen

Acc Pepper new

Hang Chen
0条评论
可靠性
2
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 5%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
9
盈利交易:
7 (77.77%)
亏损交易:
2 (22.22%)
最好交易:
6.04 USD
最差交易:
-3.60 USD
毛利:
28.40 USD (4 005 pips)
毛利亏损:
-4.38 USD (411 pips)
最大连续赢利:
3 (11.96 USD)
最大连续盈利:
11.96 USD (3)
夏普比率:
0.93
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
2.67%
最近交易:
16 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
4 天
采收率:
6.53
长期交易:
4 (44.44%)
短期交易:
5 (55.56%)
利润因子:
6.48
预期回报:
2.67 USD
平均利润:
4.06 USD
平均损失:
-2.19 USD
最大连续失误:
1 (-3.60 USD)
最大连续亏损:
-3.60 USD (1)
每月增长:
4.85%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.28 USD
最大值:
3.68 USD (0.72%)
相对跌幅:
结余:
0.71% (3.64 USD)
净值:
5.64% (29.53 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
NZDCAD 2
GBPCAD 2
NZDUSD 1
USDJPY 1
EURCAD 1
GBPAUD 1
AUDNZD 1
1 2
1 2
1 2
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NZDCAD 6
GBPCAD 2
NZDUSD 5
USDJPY 5
EURCAD 0
GBPAUD 4
AUDNZD 2
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NZDCAD 891
GBPCAD 428
NZDUSD 494
USDJPY 820
EURCAD 8
GBPAUD 588
AUDNZD 365
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +6.04 USD
最差交易: -4 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +11.96 USD
最大连续亏损: -3.60 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Pepperstone-MT5-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real3
0.00 × 14
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 2
Darwinex-Live
0.32 × 22
ICMarketsSC-MT5-2
0.73 × 246
Eightcap-Live
0.85 × 61
Tradeview-Live
0.88 × 8
FPMarketsLLC-Live
0.91 × 95
ICMarkets-MT5-2
1.00 × 4
FxPro-MT5
1.00 × 1
FPMarkets-Live
1.26 × 27
VantageFX-Live
1.54 × 54
ICMarketsSC-MT5
1.93 × 44
DerivSVG-Server
2.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.00 × 3
RealmsTech-Live
2.46 × 13
Tickmill-Live
2.57 × 21
Pepperstone-MT5-Live01
2.77 × 1769
Exness-MT5Real28
3.50 × 2
AdmiralMarkets-Live
3.90 × 84
Exness-MT5Real35
4.05 × 20
Alpari-MT5
5.50 × 88
VantageInternational-Live
5.65 × 51
16 更多...
没有评论
2026.01.15 11:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 07:33
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.08 09:11
Share of trading days is too low
2026.01.08 09:11
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.05 05:58
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 20 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 05:58
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 20 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 05:58
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.05 05:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 05:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
