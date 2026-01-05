- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
9
盈利交易:
7 (77.77%)
亏损交易:
2 (22.22%)
最好交易:
6.04 USD
最差交易:
-3.60 USD
毛利:
28.40 USD (4 005 pips)
毛利亏损:
-4.38 USD (411 pips)
最大连续赢利:
3 (11.96 USD)
最大连续盈利:
11.96 USD (3)
夏普比率:
0.93
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
2.67%
最近交易:
16 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
4 天
采收率:
6.53
长期交易:
4 (44.44%)
短期交易:
5 (55.56%)
利润因子:
6.48
预期回报:
2.67 USD
平均利润:
4.06 USD
平均损失:
-2.19 USD
最大连续失误:
1 (-3.60 USD)
最大连续亏损:
-3.60 USD (1)
每月增长:
4.85%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.28 USD
最大值:
3.68 USD (0.72%)
相对跌幅:
结余:
0.71% (3.64 USD)
净值:
5.64% (29.53 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|2
|GBPCAD
|2
|NZDUSD
|1
|USDJPY
|1
|EURCAD
|1
|GBPAUD
|1
|AUDNZD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDCAD
|6
|GBPCAD
|2
|NZDUSD
|5
|USDJPY
|5
|EURCAD
|0
|GBPAUD
|4
|AUDNZD
|2
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDCAD
|891
|GBPCAD
|428
|NZDUSD
|494
|USDJPY
|820
|EURCAD
|8
|GBPAUD
|588
|AUDNZD
|365
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +6.04 USD
最差交易: -4 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +11.96 USD
最大连续亏损: -3.60 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Pepperstone-MT5-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Darwinex-Live
|0.32 × 22
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.73 × 246
|
Eightcap-Live
|0.85 × 61
|
Tradeview-Live
|0.88 × 8
|
FPMarketsLLC-Live
|0.91 × 95
|
ICMarkets-MT5-2
|1.00 × 4
|
FxPro-MT5
|1.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|1.26 × 27
|
VantageFX-Live
|1.54 × 54
|
ICMarketsSC-MT5
|1.93 × 44
|
DerivSVG-Server
|2.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.00 × 3
|
RealmsTech-Live
|2.46 × 13
|
Tickmill-Live
|2.57 × 21
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.77 × 1769
|
Exness-MT5Real28
|3.50 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|3.90 × 84
|
Exness-MT5Real35
|4.05 × 20
|
Alpari-MT5
|5.50 × 88
|
VantageInternational-Live
|5.65 × 51
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
5%
0
0
USD
USD
524
USD
USD
2
100%
9
77%
100%
6.48
2.67
USD
USD
6%
1:500