- 자본
- 축소
트레이드:
9
이익 거래:
7 (77.77%)
손실 거래:
2 (22.22%)
최고의 거래:
6.04 USD
최악의 거래:
-3.60 USD
총 수익:
28.40 USD (4 005 pips)
총 손실:
-4.38 USD (411 pips)
연속 최대 이익:
3 (11.96 USD)
샤프 비율:
0.93
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
2.67%
최근 거래:
18 시간 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
6.53
롱(주식매수):
4 (44.44%)
숏(주식차입매도):
5 (55.56%)
수익 요인:
6.48
기대수익:
2.67 USD
평균 이익:
4.06 USD
평균 손실:
-2.19 USD
연속 최대 손실:
1 (-3.60 USD)
연속 최대 손실:
-3.60 USD (1)
월별 성장률:
4.85%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.28 USD
최대한의:
3.68 USD (0.72%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.71% (3.64 USD)
자본금별:
5.64% (29.53 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|2
|GBPCAD
|2
|NZDUSD
|1
|USDJPY
|1
|EURCAD
|1
|GBPAUD
|1
|AUDNZD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|NZDCAD
|6
|GBPCAD
|2
|NZDUSD
|5
|USDJPY
|5
|EURCAD
|0
|GBPAUD
|4
|AUDNZD
|2
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|NZDCAD
|891
|GBPCAD
|428
|NZDUSD
|494
|USDJPY
|820
|EURCAD
|8
|GBPAUD
|588
|AUDNZD
|365
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +6.04 USD
최악의 거래: -4 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +11.96 USD
연속 최대 손실: -3.60 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Pepperstone-MT5-Live01"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.32 × 22
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.73 × 246
|
Eightcap-Live
|0.85 × 61
|
Tradeview-Live
|0.88 × 8
|
FPMarketsLLC-Live
|0.91 × 95
|
ICMarkets-MT5-2
|1.00 × 4
|
FxPro-MT5
|1.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|1.26 × 27
|
VantageFX-Live
|1.54 × 54
|
ICMarketsSC-MT5
|1.93 × 44
|
DerivSVG-Server
|2.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.00 × 3
|
RealmsTech-Live
|2.46 × 13
|
Tickmill-Live
|2.57 × 21
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.77 × 1770
|
FusionMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|3.50 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|3.90 × 84
|
Exness-MT5Real35
|4.05 × 21
|
Alpari-MT5
|5.50 × 88
|
VantageInternational-Live
|5.65 × 51
