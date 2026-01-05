- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2
Kârla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (100.00%)
En iyi işlem:
0.00 USD
En kötü işlem:
-4.99 USD
Brüt kâr:
0.00 USD
Brüt zarar:
-9.91 USD (988 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.00 USD (0)
Sharpe oranı:
-134.58
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
1 (50.00%)
Satış işlemleri:
1 (50.00%)
Kâr faktörü:
0.00
Beklenen getiri:
-4.96 USD
Ortalama kâr:
0.00 USD
Ortalama zarar:
-4.96 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-9.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9.89 USD (2)
Aylık büyüme:
-0.66%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9.91 USD
Maksimum:
9.91 USD (0.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSDu
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSDu
|-10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSDu
|-988
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.00 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 0
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +0.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.89 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DupoinFuturesID-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
