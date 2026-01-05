- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
8
Negociações com lucro:
1 (12.50%)
Negociações com perda:
7 (87.50%)
Melhor negociação:
11.10 USD
Pior negociação:
-5.05 USD
Lucro bruto:
11.10 USD (554 pips)
Perda bruta:
-34.76 USD (3 106 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
1 (11.10 USD)
Máximo lucro consecutivo:
11.10 USD (1)
Índice de Sharpe:
-0.55
Atividade de negociação:
60.30%
Depósito máximo carregado:
0.27%
Último negócio:
7 horas atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
-0.68
Negociações longas:
7 (87.50%)
Negociações curtas:
1 (12.50%)
Fator de lucro:
0.32
Valor esperado:
-2.96 USD
Lucro médio:
11.10 USD
Perda média:
-4.97 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-34.64 USD)
Máxima perda consecutiva:
-34.64 USD (7)
Crescimento mensal:
-1.58%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
34.75 USD
Máximo:
34.75 USD (2.32%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.32% (34.73 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.37% (5.42 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSDu
|5
|EURUSDu
|2
|USDJPYu
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSDu
|-9
|EURUSDu
|-10
|USDJPYu
|-5
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSDu
|-1.2K
|EURUSDu
|-990
|USDJPYu
|-390
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +11.10 USD
Pior negociação: -5 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +11.10 USD
Máxima perda consecutiva: -34.64 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "DupoinFuturesID-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-2%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
2
0%
8
12%
60%
0.31
-2.96
USD
USD
2%
1:500