- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
2
Прибыльных трейдов:
0 (0.00%)
Убыточных трейдов:
2 (100.00%)
Лучший трейд:
0.00 USD
Худший трейд:
-4.99 USD
Общая прибыль:
0.00 USD
Общий убыток:
-9.91 USD (988 pips)
Макс. серия выигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
0.00 USD (0)
Коэффициент Шарпа:
-134.58
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
-1.00
Длинных трейдов:
1 (50.00%)
Коротких трейдов:
1 (50.00%)
Профит фактор:
0.00
Мат. ожидание:
-4.96 USD
Средняя прибыль:
0.00 USD
Средний убыток:
-4.96 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-9.89 USD)
Макс. убыток в серии:
-9.89 USD (2)
Прирост в месяц:
-0.66%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9.91 USD
Максимальная:
9.91 USD (0.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSDu
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSDu
|-10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSDu
|-988
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +0.00 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 0
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +0.00 USD
Макс. убыток в серии: -9.89 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DupoinFuturesID-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов