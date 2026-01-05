СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / MTB Trader
Kait Budi Kiswoyo

MTB Trader

Kait Budi Kiswoyo
0 отзывов
2 недели
0 / 0 USD
0%
DupoinFuturesID-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2
Прибыльных трейдов:
0 (0.00%)
Убыточных трейдов:
2 (100.00%)
Лучший трейд:
0.00 USD
Худший трейд:
-4.99 USD
Общая прибыль:
0.00 USD
Общий убыток:
-9.91 USD (988 pips)
Макс. серия выигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
0.00 USD (0)
Коэффициент Шарпа:
-134.58
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
-1.00
Длинных трейдов:
1 (50.00%)
Коротких трейдов:
1 (50.00%)
Профит фактор:
0.00
Мат. ожидание:
-4.96 USD
Средняя прибыль:
0.00 USD
Средний убыток:
-4.96 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-9.89 USD)
Макс. убыток в серии:
-9.89 USD (2)
Прирост в месяц:
-0.66%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9.91 USD
Максимальная:
9.91 USD (0.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSDu 2
1 2
1 2
1 2
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSDu -10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSDu -988
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +0.00 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 0
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +0.00 USD
Макс. убыток в серии: -9.89 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DupoinFuturesID-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.05 00:56
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 11.11% of days out of the 9 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 00:56
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2026.01.05 00:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 00:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
