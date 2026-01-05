- 자본
- 축소
트레이드:
9
이익 거래:
1 (11.11%)
손실 거래:
8 (88.89%)
최고의 거래:
11.10 USD
최악의 거래:
-5.05 USD
총 수익:
11.10 USD (554 pips)
총 손실:
-39.73 USD (3 602 pips)
연속 최대 이익:
1 (11.10 USD)
연속 최대 이익:
11.10 USD (1)
샤프 비율:
-0.62
거래 활동:
63.21%
최대 입금량:
0.27%
최근 거래:
41 분 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
-0.82
롱(주식매수):
8 (88.89%)
숏(주식차입매도):
1 (11.11%)
수익 요인:
0.28
기대수익:
-3.18 USD
평균 이익:
11.10 USD
평균 손실:
-4.97 USD
연속 최대 손실:
7 (-34.64 USD)
연속 최대 손실:
-34.64 USD (7)
월별 성장률:
-1.91%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
34.75 USD
최대한의:
34.75 USD (2.32%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.32% (34.73 USD)
자본금별:
0.37% (5.42 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSDu
|5
|EURUSDu
|3
|USDJPYu
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSDu
|-9
|EURUSDu
|-15
|USDJPYu
|-5
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSDu
|-1.2K
|EURUSDu
|-1.5K
|USDJPYu
|-390
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 입금량
- 축소
