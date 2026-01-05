SegnaliSezioni
Kait Budi Kiswoyo

MTB Trader

Kait Budi Kiswoyo
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
0%
DupoinFuturesID-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
2 (100.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
-4.99 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-9.91 USD (988 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
-134.58
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
1 (50.00%)
Short Trade:
1 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-4.96 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
-4.96 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-9.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.89 USD (2)
Crescita mensile:
-0.66%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.91 USD
Massimale:
9.91 USD (0.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSDu 2
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSDu -10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSDu -988
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -9.89 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DupoinFuturesID-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2026.01.05 00:56
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 11.11% of days out of the 9 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 00:56
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2026.01.05 00:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 00:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
