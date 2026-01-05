- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
8
盈利交易:
1 (12.50%)
亏损交易:
7 (87.50%)
最好交易:
11.10 USD
最差交易:
-5.05 USD
毛利:
11.10 USD (554 pips)
毛利亏损:
-34.76 USD (3 106 pips)
最大连续赢利:
1 (11.10 USD)
最大连续盈利:
11.10 USD (1)
夏普比率:
-0.55
交易活动:
60.30%
最大入金加载:
0.27%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
2 天
采收率:
-0.68
长期交易:
7 (87.50%)
短期交易:
1 (12.50%)
利润因子:
0.32
预期回报:
-2.96 USD
平均利润:
11.10 USD
平均损失:
-4.97 USD
最大连续失误:
7 (-34.64 USD)
最大连续亏损:
-34.64 USD (7)
每月增长:
-1.58%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
34.75 USD
最大值:
34.75 USD (2.32%)
相对跌幅:
结余:
2.32% (34.73 USD)
净值:
0.37% (5.42 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSDu
|5
|EURUSDu
|2
|USDJPYu
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSDu
|-9
|EURUSDu
|-10
|USDJPYu
|-5
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSDu
|-1.2K
|EURUSDu
|-990
|USDJPYu
|-390
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +11.10 USD
最差交易: -5 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +11.10 USD
最大连续亏损: -34.64 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 DupoinFuturesID-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
