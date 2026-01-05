- Incremento
Total de Trades:
2
Transacciones Rentables:
0 (0.00%)
Transacciones Irrentables:
2 (100.00%)
Mejor transacción:
0.00 USD
Peor transacción:
-4.99 USD
Beneficio Bruto:
0.00 USD
Pérdidas Brutas:
-9.91 USD (988 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
0 (0.00 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
0.00 USD (0)
Ratio de Sharpe:
-134.58
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
-1.00
Transacciones Largas:
1 (50.00%)
Transacciones Cortas:
1 (50.00%)
Factor de Beneficio:
0.00
Beneficio Esperado:
-4.96 USD
Beneficio medio:
0.00 USD
Pérdidas medias:
-4.96 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-9.89 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-9.89 USD (2)
Crecimiento al mes:
-0.66%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
9.91 USD
Máxima:
9.91 USD (0.66%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSDu
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSDu
|-10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSDu
|-988
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
Mejor transacción: +0.00 USD
Peor transacción: -5 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 0
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +0.00 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -9.89 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "DupoinFuturesID-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
