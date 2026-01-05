SeñalesSecciones
Kait Budi Kiswoyo

MTB Trader

Kait Budi Kiswoyo
0 comentarios
2 semanas
0 / 0 USD
0%
DupoinFuturesID-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2
Transacciones Rentables:
0 (0.00%)
Transacciones Irrentables:
2 (100.00%)
Mejor transacción:
0.00 USD
Peor transacción:
-4.99 USD
Beneficio Bruto:
0.00 USD
Pérdidas Brutas:
-9.91 USD (988 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
0 (0.00 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
0.00 USD (0)
Ratio de Sharpe:
-134.58
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
-1.00
Transacciones Largas:
1 (50.00%)
Transacciones Cortas:
1 (50.00%)
Factor de Beneficio:
0.00
Beneficio Esperado:
-4.96 USD
Beneficio medio:
0.00 USD
Pérdidas medias:
-4.96 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-9.89 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-9.89 USD (2)
Crecimiento al mes:
-0.66%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
9.91 USD
Máxima:
9.91 USD (0.66%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSDu 2
1 2
1 2
1 2
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSDu -10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSDu -988
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +0.00 USD
Peor transacción: -5 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 0
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +0.00 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -9.89 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "DupoinFuturesID-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

2026.01.05 00:56
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 11.11% of days out of the 9 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 00:56
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2026.01.05 00:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 00:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
