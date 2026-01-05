- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
8
利益トレード:
1 (12.50%)
損失トレード:
7 (87.50%)
ベストトレード:
11.10 USD
最悪のトレード:
-5.05 USD
総利益:
11.10 USD (554 pips)
総損失:
-34.76 USD (3 106 pips)
最大連続の勝ち:
1 (11.10 USD)
最大連続利益:
11.10 USD (1)
シャープレシオ:
-0.55
取引アクティビティ:
60.30%
最大入金額:
0.27%
最近のトレード:
8 時間前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
-0.68
長いトレード:
7 (87.50%)
短いトレード:
1 (12.50%)
プロフィットファクター:
0.32
期待されたペイオフ:
-2.96 USD
平均利益:
11.10 USD
平均損失:
-4.97 USD
最大連続の負け:
7 (-34.64 USD)
最大連続損失:
-34.64 USD (7)
月間成長:
-1.58%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
34.75 USD
最大の:
34.75 USD (2.32%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.32% (34.73 USD)
エクイティによる:
0.37% (5.42 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSDu
|5
|EURUSDu
|2
|USDJPYu
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSDu
|-9
|EURUSDu
|-10
|USDJPYu
|-5
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSDu
|-1.2K
|EURUSDu
|-990
|USDJPYu
|-390
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +11.10 USD
最悪のトレード: -5 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +11.10 USD
最大連続損失: -34.64 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"DupoinFuturesID-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-2%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
2
0%
8
12%
60%
0.31
-2.96
USD
USD
2%
1:500