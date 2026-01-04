SinyallerBölümler
Lai Soon Sim

SmartPipsFX

Lai Soon Sim
0 inceleme
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
0
Kârla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
0.00 SGD
En kötü işlem:
0.00 SGD
Brüt kâr:
0.00 SGD
Brüt zarar:
0.00 SGD
Maksimum ardışık kazanç:
0 (0.00 SGD)
Maksimum ardışık kâr:
0.00 SGD (0)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
19.37%
Maks. mevduat yükü:
0.45%
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
0.00 SGD
Ortalama kâr:
0.00 SGD
Ortalama zarar:
0.00 SGD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 SGD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 SGD (0)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 SGD
Maksimum:
0.00 SGD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 SGD)
Varlığa göre:
0.17% (17.48 SGD)

Dağılım

Veri yok

  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +0.00 SGD
En kötü işlem: -0 SGD
Maksimum ardışık kazanç: 0
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +0.00 SGD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 SGD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

After more than 10 years in the markets, I believe consistency beats aggression.
SmartPipsFX follows a safe trading approach with stop-loss and controlled risk.
Designed for traders seeking steady growth of 10–15% per month on average, not reckless gains. Do note that some months can result in negative gain if we hit stop-loss, but usually it will recover in short time.


İnceleme yok
2026.01.04 23:56
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 23:56
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 23:56
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.04 23:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.04 23:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
