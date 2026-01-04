- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
8
盈利交易:
8 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
14.79 SGD
最差交易:
0.00 SGD
毛利:
106.65 SGD (644 pips)
毛利亏损:
0.00 SGD
最大连续赢利:
8 (106.65 SGD)
最大连续盈利:
106.65 SGD (8)
夏普比率:
10.69
交易活动:
96.96%
最大入金加载:
1.68%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
12
平均持有时间:
17 小时
采收率:
0.00
长期交易:
1 (12.50%)
短期交易:
7 (87.50%)
利润因子:
n/a
预期回报:
13.33 SGD
平均利润:
13.33 SGD
平均损失:
0.00 SGD
最大连续失误:
0 (0.00 SGD)
最大连续亏损:
0.00 SGD (0)
每月增长:
1.07%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 SGD
最大值:
0.00 SGD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 SGD)
净值:
2.74% (275.38 SGD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDCHF
|3
|USDCAD
|2
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|1
|AUDUSD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDCHF
|31
|USDCAD
|21
|EURUSD
|11
|GBPUSD
|10
|AUDUSD
|9
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDCHF
|188
|USDCAD
|220
|EURUSD
|79
|GBPUSD
|79
|AUDUSD
|78
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- 入金加载
- 提取
最好交易: +14.79 SGD
最差交易: -0 SGD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +106.65 SGD
最大连续亏损: -0.00 SGD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live26 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 4
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
ICMarketsSC-Live18
|0.13 × 40
|
ICMarketsSC-Live27
|0.23 × 117
|
ICMarketsSC-Live12
|0.39 × 85
|
FPMarkets-Live2
|0.47 × 19
|
ICMarketsSC-Live24
|0.72 × 523
|
ICMarketsSC-Live23
|0.72 × 136
|
ICMarketsSC-Live16
|0.73 × 95
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
ICMarketsSC-Live33
|0.76 × 184
|
ICMarkets-Live22
|0.88 × 64
|
Pepperstone-Edge07
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|1.09 × 796
|
ICMarketsSC-Live26
|1.12 × 323
|
ICMarketsSC-Live14
|1.14 × 139
|
OrbexGlobal-Live
|1.29 × 7
|
LiteFinance-ECN2.com
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|2.35 × 278
After more than 10 years in the markets, I believe consistency beats aggression.
SmartPipsFX follows a safe trading approach with stop-loss and controlled risk.
Designed for traders seeking steady growth of 10–15% per month on average, not reckless gains. Do note that some months can result in negative gain if we hit stop-loss, but usually it will recover in short time.
