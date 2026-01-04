- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
8
利益トレード:
8 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
14.79 SGD
最悪のトレード:
0.00 SGD
総利益:
106.65 SGD (644 pips)
総損失:
0.00 SGD
最大連続の勝ち:
8 (106.65 SGD)
最大連続利益:
106.65 SGD (8)
シャープレシオ:
10.69
取引アクティビティ:
96.96%
最大入金額:
1.68%
最近のトレード:
8 時間前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
1 (12.50%)
短いトレード:
7 (87.50%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
13.33 SGD
平均利益:
13.33 SGD
平均損失:
0.00 SGD
最大連続の負け:
0 (0.00 SGD)
最大連続損失:
0.00 SGD (0)
月間成長:
1.07%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 SGD
最大の:
0.00 SGD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 SGD)
エクイティによる:
2.74% (275.38 SGD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDCHF
|3
|USDCAD
|2
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|1
|AUDUSD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDCHF
|31
|USDCAD
|21
|EURUSD
|11
|GBPUSD
|10
|AUDUSD
|9
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDCHF
|188
|USDCAD
|220
|EURUSD
|79
|GBPUSD
|79
|AUDUSD
|78
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +14.79 SGD
最悪のトレード: -0 SGD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +106.65 SGD
最大連続損失: -0.00 SGD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live26"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 4
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
ICMarketsSC-Live18
|0.13 × 40
|
ICMarketsSC-Live27
|0.23 × 117
|
ICMarketsSC-Live12
|0.39 × 85
|
FPMarkets-Live2
|0.47 × 19
|
ICMarketsSC-Live24
|0.72 × 523
|
ICMarketsSC-Live23
|0.72 × 136
|
ICMarketsSC-Live16
|0.73 × 95
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
ICMarketsSC-Live33
|0.76 × 184
|
ICMarkets-Live22
|0.88 × 64
|
Pepperstone-Edge07
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|1.09 × 796
|
ICMarketsSC-Live26
|1.12 × 323
|
ICMarketsSC-Live14
|1.14 × 139
|
OrbexGlobal-Live
|1.29 × 7
|
LiteFinance-ECN2.com
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|2.35 × 278
24 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
After more than 10 years in the markets, I believe consistency beats aggression.
SmartPipsFX follows a safe trading approach with stop-loss and controlled risk.
Designed for traders seeking steady growth of 10–15% per month on average, not reckless gains. Do note that some months can result in negative gain if we hit stop-loss, but usually it will recover in short time.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
1%
0
0
USD
USD
10K
SGD
SGD
1
100%
8
100%
97%
n/a
13.33
SGD
SGD
3%
1:500