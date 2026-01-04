シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / SmartPipsFX
Lai Soon Sim

SmartPipsFX

Lai Soon Sim
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 1%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
8
利益トレード:
8 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
14.79 SGD
最悪のトレード:
0.00 SGD
総利益:
106.65 SGD (644 pips)
総損失:
0.00 SGD
最大連続の勝ち:
8 (106.65 SGD)
最大連続利益:
106.65 SGD (8)
シャープレシオ:
10.69
取引アクティビティ:
96.96%
最大入金額:
1.68%
最近のトレード:
8 時間前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
1 (12.50%)
短いトレード:
7 (87.50%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
13.33 SGD
平均利益:
13.33 SGD
平均損失:
0.00 SGD
最大連続の負け:
0 (0.00 SGD)
最大連続損失:
0.00 SGD (0)
月間成長:
1.07%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 SGD
最大の:
0.00 SGD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 SGD)
エクイティによる:
2.74% (275.38 SGD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDCHF 3
USDCAD 2
EURUSD 1
GBPUSD 1
AUDUSD 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDCHF 31
USDCAD 21
EURUSD 11
GBPUSD 10
AUDUSD 9
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDCHF 188
USDCAD 220
EURUSD 79
GBPUSD 79
AUDUSD 78
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +14.79 SGD
最悪のトレード: -0 SGD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +106.65 SGD
最大連続損失: -0.00 SGD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live26"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 6
Pepperstone-Demo02
0.00 × 7
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 4
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live18
0.13 × 40
ICMarketsSC-Live27
0.23 × 117
ICMarketsSC-Live12
0.39 × 85
FPMarkets-Live2
0.47 × 19
ICMarketsSC-Live24
0.72 × 523
ICMarketsSC-Live23
0.72 × 136
ICMarketsSC-Live16
0.73 × 95
Tickmill-Live05
0.76 × 50
ICMarketsSC-Live33
0.76 × 184
ICMarkets-Live22
0.88 × 64
Pepperstone-Edge07
1.00 × 3
ICMarketsSC-Live25
1.09 × 796
ICMarketsSC-Live26
1.12 × 323
ICMarketsSC-Live14
1.14 × 139
OrbexGlobal-Live
1.29 × 7
LiteFinance-ECN2.com
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
2.35 × 278
24 より多く...
After more than 10 years in the markets, I believe consistency beats aggression.
SmartPipsFX follows a safe trading approach with stop-loss and controlled risk.
Designed for traders seeking steady growth of 10–15% per month on average, not reckless gains. Do note that some months can result in negative gain if we hit stop-loss, but usually it will recover in short time.


レビューなし
2026.01.08 07:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 06:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 11:04
Share of trading days is too low
2026.01.05 11:04
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.04 23:56
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 23:56
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 23:56
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.04 23:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.04 23:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
