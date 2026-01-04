- 자본
트레이드:
9
이익 거래:
9 (100.00%)
손실 거래:
0 (0.00%)
최고의 거래:
14.79 SGD
최악의 거래:
0.00 SGD
총 수익:
120.80 SGD (707 pips)
총 손실:
0.00 SGD
연속 최대 이익:
9 (120.80 SGD)
연속 최대 이익:
120.80 SGD (9)
샤프 비율:
11.19
거래 활동:
96.96%
최대 입금량:
2.48%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
14
평균 유지 시간:
16 시간
회복 요인:
0.00
롱(주식매수):
1 (11.11%)
숏(주식차입매도):
8 (88.89%)
수익 요인:
n/a
기대수익:
13.42 SGD
평균 이익:
13.42 SGD
평균 손실:
0.00 SGD
연속 최대 손실:
0 (0.00 SGD)
연속 최대 손실:
0.00 SGD (0)
월별 성장률:
1.21%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 SGD
최대한의:
0.00 SGD (0.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 SGD)
자본금별:
2.74% (275.38 SGD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDCHF
|4
|USDCAD
|2
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|1
|AUDUSD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDCHF
|43
|USDCAD
|21
|EURUSD
|11
|GBPUSD
|10
|AUDUSD
|9
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDCHF
|251
|USDCAD
|220
|EURUSD
|79
|GBPUSD
|79
|AUDUSD
|78
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live26"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 6
|
XMGlobal-Real 30
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 4
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
ICMarketsSC-Live18
|0.13 × 40
|
ICMarketsSC-Live27
|0.23 × 117
|
ICMarketsSC-Live12
|0.39 × 85
|
FPMarkets-Live2
|0.47 × 19
|
ICMarketsSC-Live24
|0.72 × 523
|
ICMarketsSC-Live23
|0.72 × 136
|
ICMarketsSC-Live16
|0.73 × 95
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
ICMarketsSC-Live33
|0.76 × 184
|
ICMarkets-Live22
|0.88 × 64
|
Pepperstone-Edge07
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|1.09 × 796
|
ICMarketsSC-Live26
|1.12 × 323
|
ICMarketsSC-Live14
|1.14 × 139
|
OrbexGlobal-Live
|1.29 × 7
|
LiteFinance-ECN2.com
|2.00 × 1
After more than 10 years in the markets, I believe consistency beats aggression.
SmartPipsFX follows a safe trading approach with stop-loss and controlled risk.
Designed for traders seeking steady growth of 10–15% per month on average, not reckless gains. Do note that some months can result in negative gain if we hit stop-loss, but usually it will recover in short time.
