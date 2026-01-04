SinaisSeções
Lai Soon Sim

SmartPipsFX

Lai Soon Sim
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
crescimento desde 2026 1%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
8
Negociações com lucro:
8 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
14.79 SGD
Pior negociação:
0.00 SGD
Lucro bruto:
106.65 SGD (644 pips)
Perda bruta:
0.00 SGD
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (106.65 SGD)
Máximo lucro consecutivo:
106.65 SGD (8)
Índice de Sharpe:
10.69
Atividade de negociação:
96.96%
Depósito máximo carregado:
1.68%
Último negócio:
8 horas atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
1 (12.50%)
Negociações curtas:
7 (87.50%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
13.33 SGD
Lucro médio:
13.33 SGD
Perda média:
0.00 SGD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 SGD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 SGD (0)
Crescimento mensal:
1.07%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 SGD
Máximo:
0.00 SGD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 SGD)
Pelo Capital Líquido:
2.74% (275.38 SGD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDCHF 3
USDCAD 2
EURUSD 1
GBPUSD 1
AUDUSD 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDCHF 31
USDCAD 21
EURUSD 11
GBPUSD 10
AUDUSD 9
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDCHF 188
USDCAD 220
EURUSD 79
GBPUSD 79
AUDUSD 78
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +14.79 SGD
Pior negociação: -0 SGD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +106.65 SGD
Máxima perda consecutiva: -0.00 SGD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live26" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 6
Pepperstone-Demo02
0.00 × 7
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 4
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live18
0.13 × 40
ICMarketsSC-Live27
0.23 × 117
ICMarketsSC-Live12
0.39 × 85
FPMarkets-Live2
0.47 × 19
ICMarketsSC-Live24
0.72 × 523
ICMarketsSC-Live23
0.72 × 136
ICMarketsSC-Live16
0.73 × 95
Tickmill-Live05
0.76 × 50
ICMarketsSC-Live33
0.76 × 184
ICMarkets-Live22
0.88 × 64
Pepperstone-Edge07
1.00 × 3
ICMarketsSC-Live25
1.09 × 796
ICMarketsSC-Live26
1.12 × 323
ICMarketsSC-Live14
1.14 × 139
OrbexGlobal-Live
1.29 × 7
LiteFinance-ECN2.com
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
2.35 × 278
24 mais ...
After more than 10 years in the markets, I believe consistency beats aggression.
SmartPipsFX follows a safe trading approach with stop-loss and controlled risk.
Designed for traders seeking steady growth of 10–15% per month on average, not reckless gains. Do note that some months can result in negative gain if we hit stop-loss, but usually it will recover in short time.


Sem comentários
2026.01.08 07:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 06:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 11:04
Share of trading days is too low
2026.01.05 11:04
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.04 23:56
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 23:56
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 23:56
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.04 23:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.04 23:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
