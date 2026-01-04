- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
8
Negociações com lucro:
8 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
14.79 SGD
Pior negociação:
0.00 SGD
Lucro bruto:
106.65 SGD (644 pips)
Perda bruta:
0.00 SGD
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (106.65 SGD)
Máximo lucro consecutivo:
106.65 SGD (8)
Índice de Sharpe:
10.69
Atividade de negociação:
96.96%
Depósito máximo carregado:
1.68%
Último negócio:
8 horas atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
1 (12.50%)
Negociações curtas:
7 (87.50%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
13.33 SGD
Lucro médio:
13.33 SGD
Perda média:
0.00 SGD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 SGD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 SGD (0)
Crescimento mensal:
1.07%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 SGD
Máximo:
0.00 SGD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 SGD)
Pelo Capital Líquido:
2.74% (275.38 SGD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDCHF
|3
|USDCAD
|2
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|1
|AUDUSD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDCHF
|31
|USDCAD
|21
|EURUSD
|11
|GBPUSD
|10
|AUDUSD
|9
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDCHF
|188
|USDCAD
|220
|EURUSD
|79
|GBPUSD
|79
|AUDUSD
|78
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +14.79 SGD
Pior negociação: -0 SGD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +106.65 SGD
Máxima perda consecutiva: -0.00 SGD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live26" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 4
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
ICMarketsSC-Live18
|0.13 × 40
|
ICMarketsSC-Live27
|0.23 × 117
|
ICMarketsSC-Live12
|0.39 × 85
|
FPMarkets-Live2
|0.47 × 19
|
ICMarketsSC-Live24
|0.72 × 523
|
ICMarketsSC-Live23
|0.72 × 136
|
ICMarketsSC-Live16
|0.73 × 95
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
ICMarketsSC-Live33
|0.76 × 184
|
ICMarkets-Live22
|0.88 × 64
|
Pepperstone-Edge07
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|1.09 × 796
|
ICMarketsSC-Live26
|1.12 × 323
|
ICMarketsSC-Live14
|1.14 × 139
|
OrbexGlobal-Live
|1.29 × 7
|
LiteFinance-ECN2.com
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|2.35 × 278
After more than 10 years in the markets, I believe consistency beats aggression.
SmartPipsFX follows a safe trading approach with stop-loss and controlled risk.
Designed for traders seeking steady growth of 10–15% per month on average, not reckless gains. Do note that some months can result in negative gain if we hit stop-loss, but usually it will recover in short time.
