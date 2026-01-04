- Wachstum
Trades insgesamt:
8
Gewinntrades:
8 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
14.79 SGD
Schlechtester Trade:
0.00 SGD
Bruttoprofit:
106.65 SGD (644 pips)
Bruttoverlust:
0.00 SGD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (106.65 SGD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
106.65 SGD (8)
Sharpe Ratio:
10.69
Trading-Aktivität:
96.96%
Max deposit load:
1.68%
Letzter Trade:
9 Stunden
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
17 Stunden
Erholungsfaktor:
0.00
Long-Positionen:
1 (12.50%)
Short-Positionen:
7 (87.50%)
Profit-Faktor:
n/a
Mathematische Gewinnerwartung:
13.33 SGD
Durchschnittlicher Profit:
13.33 SGD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 SGD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 SGD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 SGD (0)
Wachstum pro Monat :
1.07%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 SGD
Maximaler:
0.00 SGD (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 SGD)
Kapital:
2.74% (275.38 SGD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDCHF
|3
|USDCAD
|2
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|1
|AUDUSD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDCHF
|31
|USDCAD
|21
|EURUSD
|11
|GBPUSD
|10
|AUDUSD
|9
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDCHF
|188
|USDCAD
|220
|EURUSD
|79
|GBPUSD
|79
|AUDUSD
|78
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Bester Trade: +14.79 SGD
Schlechtester Trade: -0 SGD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +106.65 SGD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 SGD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live26" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 4
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
ICMarketsSC-Live18
|0.13 × 40
|
ICMarketsSC-Live27
|0.23 × 117
|
ICMarketsSC-Live12
|0.39 × 85
|
FPMarkets-Live2
|0.47 × 19
|
ICMarketsSC-Live24
|0.72 × 523
|
ICMarketsSC-Live23
|0.72 × 136
|
ICMarketsSC-Live16
|0.73 × 95
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
ICMarketsSC-Live33
|0.76 × 184
|
ICMarkets-Live22
|0.88 × 64
|
Pepperstone-Edge07
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|1.09 × 796
|
ICMarketsSC-Live26
|1.12 × 323
|
ICMarketsSC-Live14
|1.14 × 139
|
OrbexGlobal-Live
|1.29 × 7
|
LiteFinance-ECN2.com
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|2.35 × 278
After more than 10 years in the markets, I believe consistency beats aggression.
SmartPipsFX follows a safe trading approach with stop-loss and controlled risk.
Designed for traders seeking steady growth of 10–15% per month on average, not reckless gains. Do note that some months can result in negative gain if we hit stop-loss, but usually it will recover in short time.
