Lai Soon Sim

SmartPipsFX

Lai Soon Sim
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 1%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
8
Gewinntrades:
8 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
14.79 SGD
Schlechtester Trade:
0.00 SGD
Bruttoprofit:
106.65 SGD (644 pips)
Bruttoverlust:
0.00 SGD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (106.65 SGD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
106.65 SGD (8)
Sharpe Ratio:
10.69
Trading-Aktivität:
96.96%
Max deposit load:
1.68%
Letzter Trade:
9 Stunden
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
17 Stunden
Erholungsfaktor:
0.00
Long-Positionen:
1 (12.50%)
Short-Positionen:
7 (87.50%)
Profit-Faktor:
n/a
Mathematische Gewinnerwartung:
13.33 SGD
Durchschnittlicher Profit:
13.33 SGD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 SGD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 SGD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 SGD (0)
Wachstum pro Monat :
1.07%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 SGD
Maximaler:
0.00 SGD (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 SGD)
Kapital:
2.74% (275.38 SGD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDCHF 3
USDCAD 2
EURUSD 1
GBPUSD 1
AUDUSD 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDCHF 31
USDCAD 21
EURUSD 11
GBPUSD 10
AUDUSD 9
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDCHF 188
USDCAD 220
EURUSD 79
GBPUSD 79
AUDUSD 78
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +14.79 SGD
Schlechtester Trade: -0 SGD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +106.65 SGD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 SGD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live26" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 6
Pepperstone-Demo02
0.00 × 7
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 4
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live18
0.13 × 40
ICMarketsSC-Live27
0.23 × 117
ICMarketsSC-Live12
0.39 × 85
FPMarkets-Live2
0.47 × 19
ICMarketsSC-Live24
0.72 × 523
ICMarketsSC-Live23
0.72 × 136
ICMarketsSC-Live16
0.73 × 95
Tickmill-Live05
0.76 × 50
ICMarketsSC-Live33
0.76 × 184
ICMarkets-Live22
0.88 × 64
Pepperstone-Edge07
1.00 × 3
ICMarketsSC-Live25
1.09 × 796
ICMarketsSC-Live26
1.12 × 323
ICMarketsSC-Live14
1.14 × 139
OrbexGlobal-Live
1.29 × 7
LiteFinance-ECN2.com
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
2.35 × 278
noch 24 ...
After more than 10 years in the markets, I believe consistency beats aggression.
SmartPipsFX follows a safe trading approach with stop-loss and controlled risk.
Designed for traders seeking steady growth of 10–15% per month on average, not reckless gains. Do note that some months can result in negative gain if we hit stop-loss, but usually it will recover in short time.


Keine Bewertungen
2026.01.08 07:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 06:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 11:04
Share of trading days is too low
2026.01.05 11:04
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.04 23:56
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 23:56
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 23:56
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.04 23:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.04 23:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
