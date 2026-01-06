SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Chart Chopper
Ryan Smith

Chart Chopper

Ryan Smith
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 12%
Forex.com-Live 536
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
311
Kârla kapanan işlemler:
259 (83.27%)
Zararla kapanan işlemler:
52 (16.72%)
En iyi işlem:
6.72 USD
En kötü işlem:
-15.00 USD
Brüt kâr:
186.33 USD (13 148 pips)
Brüt zarar:
-191.25 USD (14 723 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
53 (73.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
73.06 USD (53)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
85.54%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
58
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
-0.05
Alış işlemleri:
178 (57.23%)
Satış işlemleri:
133 (42.77%)
Kâr faktörü:
0.97
Beklenen getiri:
-0.02 USD
Ortalama kâr:
0.72 USD
Ortalama zarar:
-3.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-106.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-106.00 USD (20)
Aylık büyüme:
12.27%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
34.15 USD
Maksimum:
106.00 USD (45.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.45% (106.00 USD)
Varlığa göre:
3.11% (7.05 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 311
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -5
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -1.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6.72 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 53
Maksimum ardışık kayıp: 20
Maksimum ardışık kâr: +73.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -106.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Forex.com-Live 536" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Forex.com-Live 536
0.00 × 1
İnceleme yok
2026.01.06 04:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 15:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.04 15:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.04 15:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.04 14:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.04 14:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.04 14:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
