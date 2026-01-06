- 자본
트레이드:
314
이익 거래:
259 (82.48%)
손실 거래:
55 (17.52%)
최고의 거래:
6.72 USD
최악의 거래:
-15.00 USD
총 수익:
186.33 USD (13 148 pips)
총 손실:
-215.87 USD (17 185 pips)
연속 최대 이익:
53 (73.06 USD)
연속 최대 이익:
73.06 USD (53)
샤프 비율:
-0.04
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
99.24%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
42
평균 유지 시간:
14 시간
회복 요인:
-0.28
롱(주식매수):
181 (57.64%)
숏(주식차입매도):
133 (42.36%)
수익 요인:
0.86
기대수익:
-0.09 USD
평균 이익:
0.72 USD
평균 손실:
-3.92 USD
연속 최대 손실:
20 (-106.00 USD)
연속 최대 손실:
-106.00 USD (20)
월별 성장률:
-14.30%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
34.15 USD
최대한의:
106.00 USD (45.72%)
상대적 삭감:
잔고별:
25.45% (106.00 USD)
자본금별:
32.54% (68.53 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|314
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|-30
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|-4K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 입금량
- 축소
