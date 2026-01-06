SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Chart Chopper
Ryan Smith

Chart Chopper

0 comentários
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -0%
Forex.com-Live 536
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
314
Negociações com lucro:
259 (82.48%)
Negociações com perda:
55 (17.52%)
Melhor negociação:
6.72 USD
Pior negociação:
-15.00 USD
Lucro bruto:
186.33 USD (13 148 pips)
Perda bruta:
-215.87 USD (17 185 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
53 (73.06 USD)
Máximo lucro consecutivo:
73.06 USD (53)
Índice de Sharpe:
-0.04
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
99.24%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
51
Tempo médio de espera:
14 horas
Fator de recuperação:
-0.28
Negociações longas:
181 (57.64%)
Negociações curtas:
133 (42.36%)
Fator de lucro:
0.86
Valor esperado:
-0.09 USD
Lucro médio:
0.72 USD
Perda média:
-3.92 USD
Máximo de perdas consecutivas:
20 (-106.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-106.00 USD (20)
Crescimento mensal:
-3.52%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
34.15 USD
Máximo:
106.00 USD (45.72%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
25.45% (106.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
32.54% (68.53 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 314
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD -30
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD -4K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +6.72 USD
Pior negociação: -15 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 53
Máximo de perdas consecutivas: 20
Máximo lucro consecutivo: +73.06 USD
Máxima perda consecutiva: -106.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Forex.com-Live 536" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Forex.com-Live 536
0.00 × 1
Sem comentários
2026.01.09 16:39
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.06 04:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 15:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.04 15:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.04 15:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.04 14:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.04 14:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.04 14:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Chart Chopper
30 USD por mês
-0%
0
0
USD
199
USD
5
0%
314
82%
100%
0.86
-0.09
USD
33%
1:100
