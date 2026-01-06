- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
311
Profit Trade:
259 (83.27%)
Loss Trade:
52 (16.72%)
Best Trade:
6.72 USD
Worst Trade:
-15.00 USD
Profitto lordo:
186.33 USD (13 148 pips)
Perdita lorda:
-191.25 USD (14 723 pips)
Vincite massime consecutive:
53 (73.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
73.06 USD (53)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
85.54%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
58
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
-0.05
Long Trade:
178 (57.23%)
Short Trade:
133 (42.77%)
Fattore di profitto:
0.97
Profitto previsto:
-0.02 USD
Profitto medio:
0.72 USD
Perdita media:
-3.68 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-106.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-106.00 USD (20)
Crescita mensile:
12.27%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
34.15 USD
Massimale:
106.00 USD (45.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.45% (106.00 USD)
Per equità:
3.11% (7.05 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|311
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-5
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-1.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Forex.com-Live 536" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Forex.com-Live 536
|0.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
