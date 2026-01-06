SignaleKategorien
Ryan Smith

Chart Chopper

Ryan Smith
0 Bewertungen
5 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -0%
Forex.com-Live 536
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
314
Gewinntrades:
259 (82.48%)
Verlusttrades:
55 (17.52%)
Bester Trade:
6.72 USD
Schlechtester Trade:
-15.00 USD
Bruttoprofit:
186.33 USD (13 148 pips)
Bruttoverlust:
-215.87 USD (17 185 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
53 (73.06 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
73.06 USD (53)
Sharpe Ratio:
-0.04
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
99.24%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
51
Durchschn. Haltezeit:
14 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.28
Long-Positionen:
181 (57.64%)
Short-Positionen:
133 (42.36%)
Profit-Faktor:
0.86
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.09 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.72 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.92 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
20 (-106.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-106.00 USD (20)
Wachstum pro Monat :
-3.52%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
34.15 USD
Maximaler:
106.00 USD (45.72%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
25.45% (106.00 USD)
Kapital:
32.54% (68.53 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 314
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD -30
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD -4K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +6.72 USD
Schlechtester Trade: -15 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 53
Max. aufeinandergehende Verluste: 20
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +73.06 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -106.00 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Forex.com-Live 536" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Forex.com-Live 536
0.00 × 1
Keine Bewertungen
2026.01.09 16:39
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.06 04:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 15:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.04 15:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.04 15:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.04 14:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.04 14:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.04 14:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
