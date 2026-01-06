- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
314
Transacciones Rentables:
259 (82.48%)
Transacciones Irrentables:
55 (17.52%)
Mejor transacción:
6.72 USD
Peor transacción:
-15.00 USD
Beneficio Bruto:
186.33 USD (13 148 pips)
Pérdidas Brutas:
-215.87 USD (17 185 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
53 (73.06 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
73.06 USD (53)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
99.24%
Último trade:
19 horas
Trades a la semana:
42
Tiempo medio de espera:
14 horas
Factor de Recuperación:
-0.28
Transacciones Largas:
181 (57.64%)
Transacciones Cortas:
133 (42.36%)
Factor de Beneficio:
0.86
Beneficio Esperado:
-0.09 USD
Beneficio medio:
0.72 USD
Pérdidas medias:
-3.92 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
20 (-106.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-106.00 USD (20)
Crecimiento al mes:
-14.30%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
34.15 USD
Máxima:
106.00 USD (45.72%)
Reducción relativa:
De balance:
25.45% (106.00 USD)
De fondos:
32.54% (68.53 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|314
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|-30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|-4K
- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Forex.com-Live 536" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Forex.com-Live 536
|0.00 × 1
No hay comentarios
