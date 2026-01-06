- Прирост
Всего трейдов:
314
Прибыльных трейдов:
259 (82.48%)
Убыточных трейдов:
55 (17.52%)
Лучший трейд:
6.72 USD
Худший трейд:
-15.00 USD
Общая прибыль:
186.33 USD (13 148 pips)
Общий убыток:
-215.87 USD (17 185 pips)
Макс. серия выигрышей:
53 (73.06 USD)
Макс. прибыль в серии:
73.06 USD (53)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
99.24%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
51
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
-0.28
Длинных трейдов:
181 (57.64%)
Коротких трейдов:
133 (42.36%)
Профит фактор:
0.86
Мат. ожидание:
-0.09 USD
Средняя прибыль:
0.72 USD
Средний убыток:
-3.92 USD
Макс. серия проигрышей:
20 (-106.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-106.00 USD (20)
Прирост в месяц:
-3.52%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
34.15 USD
Максимальная:
106.00 USD (45.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.45% (106.00 USD)
По эквити:
32.54% (68.53 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|314
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|-30
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|-4K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Forex.com-Live 536" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Forex.com-Live 536
|0.00 × 1
Нет отзывов
