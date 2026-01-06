СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Chart Chopper
Ryan Smith

Chart Chopper

Ryan Smith
0 отзывов
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -0%
Forex.com-Live 536
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
314
Прибыльных трейдов:
259 (82.48%)
Убыточных трейдов:
55 (17.52%)
Лучший трейд:
6.72 USD
Худший трейд:
-15.00 USD
Общая прибыль:
186.33 USD (13 148 pips)
Общий убыток:
-215.87 USD (17 185 pips)
Макс. серия выигрышей:
53 (73.06 USD)
Макс. прибыль в серии:
73.06 USD (53)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
99.24%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
51
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
-0.28
Длинных трейдов:
181 (57.64%)
Коротких трейдов:
133 (42.36%)
Профит фактор:
0.86
Мат. ожидание:
-0.09 USD
Средняя прибыль:
0.72 USD
Средний убыток:
-3.92 USD
Макс. серия проигрышей:
20 (-106.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-106.00 USD (20)
Прирост в месяц:
-3.52%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
34.15 USD
Максимальная:
106.00 USD (45.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.45% (106.00 USD)
По эквити:
32.54% (68.53 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 314
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD -30
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD -4K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6.72 USD
Худший трейд: -15 USD
Макс. серия выигрышей: 53
Макс. серия проигрышей: 20
Макс. прибыль в серии: +73.06 USD
Макс. убыток в серии: -106.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Forex.com-Live 536" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Forex.com-Live 536
0.00 × 1
Нет отзывов
2026.01.09 16:39
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.06 04:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 15:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.04 15:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.04 15:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.04 14:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.04 14:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.04 14:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.