- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
314
利益トレード:
259 (82.48%)
損失トレード:
55 (17.52%)
ベストトレード:
6.72 USD
最悪のトレード:
-15.00 USD
総利益:
186.33 USD (13 148 pips)
総損失:
-215.87 USD (17 185 pips)
最大連続の勝ち:
53 (73.06 USD)
最大連続利益:
73.06 USD (53)
シャープレシオ:
-0.04
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
99.24%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
51
平均保有時間:
14 時間
リカバリーファクター:
-0.28
長いトレード:
181 (57.64%)
短いトレード:
133 (42.36%)
プロフィットファクター:
0.86
期待されたペイオフ:
-0.09 USD
平均利益:
0.72 USD
平均損失:
-3.92 USD
最大連続の負け:
20 (-106.00 USD)
最大連続損失:
-106.00 USD (20)
月間成長:
-3.52%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
34.15 USD
最大の:
106.00 USD (45.72%)
比較ドローダウン:
残高による:
25.45% (106.00 USD)
エクイティによる:
32.54% (68.53 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|314
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|-30
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|-4K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +6.72 USD
最悪のトレード: -15 USD
最大連続の勝ち: 53
最大連続の負け: 20
最大連続利益: +73.06 USD
最大連続損失: -106.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Forex.com-Live 536"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Forex.com-Live 536
|0.00 × 1
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-0%
0
0
USD
USD
199
USD
USD
5
0%
314
82%
100%
0.86
-0.09
USD
USD
33%
1:100