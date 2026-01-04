- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
7
Kârla kapanan işlemler:
3 (42.85%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (57.14%)
En iyi işlem:
44.96 USD
En kötü işlem:
-22.83 USD
Brüt kâr:
53.71 USD (537 032 pips)
Brüt zarar:
-67.38 USD (673 846 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (8.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
44.96 USD (1)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
55.71%
Maks. mevduat yükü:
46.03%
En son işlem:
57 dakika önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
54 dakika
Düzelme faktörü:
-0.30
Alış işlemleri:
7 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
0.80
Beklenen getiri:
-1.95 USD
Ortalama kâr:
17.90 USD
Ortalama zarar:
-16.85 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-35.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-35.76 USD (2)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
13.67 USD
Maksimum:
45.33 USD (71.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
71.44% (45.33 USD)
Varlığa göre:
27.97% (15.07 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|#BTCUSDr
|7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|#BTCUSDr
|-14
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|#BTCUSDr
|-137K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +44.96 USD
En kötü işlem: -23 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +8.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -35.76 USD
