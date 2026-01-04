- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
7
Profit Trade:
3 (42.85%)
Loss Trade:
4 (57.14%)
Best Trade:
44.96 USD
Worst Trade:
-22.83 USD
Profitto lordo:
53.71 USD (537 032 pips)
Perdita lorda:
-67.38 USD (673 846 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (8.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
44.96 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
55.71%
Massimo carico di deposito:
46.03%
Ultimo trade:
58 minuti fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
54 minuti
Fattore di recupero:
-0.30
Long Trade:
7 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.80
Profitto previsto:
-1.95 USD
Profitto medio:
17.90 USD
Perdita media:
-16.85 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-35.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-35.76 USD (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13.67 USD
Massimale:
45.33 USD (71.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
71.44% (45.33 USD)
Per equità:
27.97% (15.07 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|#BTCUSDr
|7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|#BTCUSDr
|-14
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|#BTCUSDr
|-137K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +44.96 USD
Worst Trade: -23 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +8.75 USD
Massima perdita consecutiva: -35.76 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsGlobal-Live5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni