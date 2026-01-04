SegnaliSezioni
RMTrading Fund

Wanamran Waemama
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2026 -43%
HFMarketsGlobal-Live5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
7
Profit Trade:
3 (42.85%)
Loss Trade:
4 (57.14%)
Best Trade:
44.96 USD
Worst Trade:
-22.83 USD
Profitto lordo:
53.71 USD (537 032 pips)
Perdita lorda:
-67.38 USD (673 846 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (8.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
44.96 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
55.71%
Massimo carico di deposito:
46.03%
Ultimo trade:
58 minuti fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
54 minuti
Fattore di recupero:
-0.30
Long Trade:
7 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.80
Profitto previsto:
-1.95 USD
Profitto medio:
17.90 USD
Perdita media:
-16.85 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-35.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-35.76 USD (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13.67 USD
Massimale:
45.33 USD (71.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
71.44% (45.33 USD)
Per equità:
27.97% (15.07 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
#BTCUSDr 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
#BTCUSDr -14
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
#BTCUSDr -137K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +44.96 USD
Worst Trade: -23 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +8.75 USD
Massima perdita consecutiva: -35.76 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsGlobal-Live5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2026.01.04 12:44
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.04 11:44
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2026.01.04 11:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.04 11:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
