- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
3 (30.00%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (70.00%)
En iyi işlem:
26.70 EUR
En kötü işlem:
-34.26 EUR
Brüt kâr:
54.12 EUR (5 600 pips)
Brüt zarar:
-134.54 EUR (15 268 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (26.70 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
26.70 EUR (1)
Sharpe oranı:
-0.41
Alım-satım etkinliği:
94.13%
Maks. mevduat yükü:
9.47%
En son işlem:
14 dakika önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
16 dakika
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
9 (90.00%)
Satış işlemleri:
1 (10.00%)
Kâr faktörü:
0.40
Beklenen getiri:
-8.04 EUR
Ortalama kâr:
18.04 EUR
Ortalama zarar:
-19.22 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-45.85 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-45.85 EUR (2)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
80.42 EUR
Maksimum:
80.42 EUR (6.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.09% (80.42 EUR)
Varlığa göre:
2.25% (29.66 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|US500
|5
|USTEC
|3
|DE40
|2
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|US500
|-75
|USTEC
|-25
|DE40
|9
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|US500
|-3.9K
|USTEC
|-5.7K
|DE40
|-59
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +26.70 EUR
En kötü işlem: -34 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +26.70 EUR
Maksimum ardışık zarar: -45.85 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 9
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 23
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|4.48 × 116
|
ICMarketsSC-MT5
|13.27 × 7476
|
ICMarketsSC-MT5-2
|14.10 × 44274
|
ICMarketsEU-MT5-2
|16.25 × 24
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-6%
0
0
USD
USD
1.2K
EUR
EUR
1
0%
10
30%
94%
0.40
-8.04
EUR
EUR
6%
1:500