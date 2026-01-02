Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-MT5-4 0.00 × 3 FusionMarkets-Live 0.00 × 4 ICMarkets-MT5-4 0.00 × 9 TitanFX-MT5-01 0.00 × 1 Pepperstone-MT5-Live01 0.00 × 1 FBS-Real 0.00 × 23 ICMarketsEU-MT5-5 0.00 × 1 Exness-MT5Real6 0.00 × 2 Exness-MT5Real31 0.00 × 4 Tickmill-Live 0.00 × 4 ICMarketsSC-MT5-4 4.48 × 116 ICMarketsSC-MT5 13.27 × 7476 ICMarketsSC-MT5-2 14.10 × 44274 ICMarketsEU-MT5-2 16.25 × 24 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya