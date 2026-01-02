SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / The Surgeon
Victor Martin Schenker

The Surgeon

Victor Martin Schenker
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 -6%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
3 (30.00%)
Loss Trade:
7 (70.00%)
Best Trade:
26.70 EUR
Worst Trade:
-34.26 EUR
Profitto lordo:
54.12 EUR (5 600 pips)
Perdita lorda:
-134.54 EUR (15 268 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (26.70 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
26.70 EUR (1)
Indice di Sharpe:
-0.41
Attività di trading:
94.13%
Massimo carico di deposito:
9.47%
Ultimo trade:
15 minuti fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
16 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
9 (90.00%)
Short Trade:
1 (10.00%)
Fattore di profitto:
0.40
Profitto previsto:
-8.04 EUR
Profitto medio:
18.04 EUR
Perdita media:
-19.22 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-45.85 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-45.85 EUR (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
80.42 EUR
Massimale:
80.42 EUR (6.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.09% (80.42 EUR)
Per equità:
2.25% (29.66 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US500 5
USTEC 3
DE40 2
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US500 -75
USTEC -25
DE40 9
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US500 -3.9K
USTEC -5.7K
DE40 -59
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +26.70 EUR
Worst Trade: -34 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +26.70 EUR
Massima perdita consecutiva: -45.85 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 9
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 23
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
Exness-MT5Real6
0.00 × 2
Exness-MT5Real31
0.00 × 4
Tickmill-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
4.48 × 116
ICMarketsSC-MT5
13.27 × 7476
ICMarketsSC-MT5-2
14.10 × 44274
ICMarketsEU-MT5-2
16.25 × 24
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2026.01.02 17:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 14:59
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.02 14:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 14:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
The Surgeon
30USD al mese
-6%
0
0
USD
1.2K
EUR
1
0%
10
30%
94%
0.40
-8.04
EUR
6%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.