- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
3 (30.00%)
Loss Trade:
7 (70.00%)
Best Trade:
26.70 EUR
Worst Trade:
-34.26 EUR
Profitto lordo:
54.12 EUR (5 600 pips)
Perdita lorda:
-134.54 EUR (15 268 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (26.70 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
26.70 EUR (1)
Indice di Sharpe:
-0.41
Attività di trading:
94.13%
Massimo carico di deposito:
9.47%
Ultimo trade:
15 minuti fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
16 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
9 (90.00%)
Short Trade:
1 (10.00%)
Fattore di profitto:
0.40
Profitto previsto:
-8.04 EUR
Profitto medio:
18.04 EUR
Perdita media:
-19.22 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-45.85 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-45.85 EUR (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
80.42 EUR
Massimale:
80.42 EUR (6.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.09% (80.42 EUR)
Per equità:
2.25% (29.66 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US500
|5
|USTEC
|3
|DE40
|2
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US500
|-75
|USTEC
|-25
|DE40
|9
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US500
|-3.9K
|USTEC
|-5.7K
|DE40
|-59
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +26.70 EUR
Worst Trade: -34 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +26.70 EUR
Massima perdita consecutiva: -45.85 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 9
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 23
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|4.48 × 116
|
ICMarketsSC-MT5
|13.27 × 7476
|
ICMarketsSC-MT5-2
|14.10 × 44274
|
ICMarketsEU-MT5-2
|16.25 × 24
