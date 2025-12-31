- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
19
Kârla kapanan işlemler:
17 (89.47%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (10.53%)
En iyi işlem:
22.15 USD
En kötü işlem:
-7.17 USD
Brüt kâr:
118.64 USD (83 326 pips)
Brüt zarar:
-13.24 USD (849 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (79.44 USD)
Maksimum ardışık kâr:
79.44 USD (9)
Sharpe oranı:
0.89
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
14 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
14.20
Alış işlemleri:
13 (68.42%)
Satış işlemleri:
6 (31.58%)
Kâr faktörü:
8.96
Beklenen getiri:
5.55 USD
Ortalama kâr:
6.98 USD
Ortalama zarar:
-6.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-7.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7.17 USD (1)
Aylık büyüme:
11.71%
Algo alım-satım:
26%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.12 USD
Maksimum:
7.42 USD (0.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCHF
|13
|XAUUSD
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCHF
|60
|XAUUSD
|42
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCHF
|887
|XAUUSD
|1.7K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +22.15 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +79.44 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.17 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.33 × 3
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
VTMarkets-Live
|2.00 × 25
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.32 × 974
|
Tickmill-Live
|2.58 × 7480
|
ICMarketsSC-MT5
|2.95 × 121
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.33 × 9
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|4.50 × 16
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
ICMarketsEU-MT5-4
|5.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|5.00 × 3
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|5.20 × 5
|
Alpari-MT5
|5.41 × 34
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.63 × 54
|
Exness-MT5Real6
|5.67 × 6
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.17 × 23
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.45 × 163
İnceleme yok