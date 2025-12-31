- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
19
Прибыльных трейдов:
17 (89.47%)
Убыточных трейдов:
2 (10.53%)
Лучший трейд:
22.15 USD
Худший трейд:
-7.17 USD
Общая прибыль:
118.64 USD (83 326 pips)
Общий убыток:
-13.24 USD (849 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (79.44 USD)
Макс. прибыль в серии:
79.44 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.89
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
14.20
Длинных трейдов:
13 (68.42%)
Коротких трейдов:
6 (31.58%)
Профит фактор:
8.96
Мат. ожидание:
5.55 USD
Средняя прибыль:
6.98 USD
Средний убыток:
-6.62 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-7.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-7.17 USD (1)
Прирост в месяц:
11.71%
Алготрейдинг:
26%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.12 USD
Максимальная:
7.42 USD (0.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDCHF
|13
|XAUUSD
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDCHF
|60
|XAUUSD
|42
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDCHF
|887
|XAUUSD
|1.7K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +22.15 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +79.44 USD
Макс. убыток в серии: -7.17 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.33 × 3
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
VTMarkets-Live
|2.00 × 25
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.32 × 974
|
Tickmill-Live
|2.58 × 7480
|
ICMarketsSC-MT5
|2.95 × 121
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.33 × 9
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|4.50 × 16
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
ICMarketsEU-MT5-4
|5.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|5.00 × 3
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|5.20 × 5
|
Alpari-MT5
|5.41 × 34
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.63 × 54
|
Exness-MT5Real6
|5.67 × 6
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.17 × 23
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.45 × 163
Нет отзывов