СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Gratidao
Jocelio Teixeira Lima

Gratidao

Jocelio Teixeira Lima
0 отзывов
3 недели
0 / 0 USD
0%
Tickmill-Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
19
Прибыльных трейдов:
17 (89.47%)
Убыточных трейдов:
2 (10.53%)
Лучший трейд:
22.15 USD
Худший трейд:
-7.17 USD
Общая прибыль:
118.64 USD (83 326 pips)
Общий убыток:
-13.24 USD (849 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (79.44 USD)
Макс. прибыль в серии:
79.44 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.89
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
14.20
Длинных трейдов:
13 (68.42%)
Коротких трейдов:
6 (31.58%)
Профит фактор:
8.96
Мат. ожидание:
5.55 USD
Средняя прибыль:
6.98 USD
Средний убыток:
-6.62 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-7.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-7.17 USD (1)
Прирост в месяц:
11.71%
Алготрейдинг:
26%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.12 USD
Максимальная:
7.42 USD (0.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDCHF 13
XAUUSD 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDCHF 60
XAUUSD 42
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDCHF 887
XAUUSD 1.7K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +22.15 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +79.44 USD
Макс. убыток в серии: -7.17 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.33 × 3
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
VTMarkets-Live
2.00 × 25
ICMarketsSC-MT5-2
2.32 × 974
Tickmill-Live
2.58 × 7480
ICMarketsSC-MT5
2.95 × 121
Pepperstone-MT5-Live01
3.33 × 9
Exness-MT5Real5
3.58 × 19
Aglobe-Live
4.00 × 3
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
BlackBullMarkets-Live
4.50 × 16
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
ICMarketsEU-MT5-4
5.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
5.00 × 3
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
VantageInternational-Live
5.20 × 5
Alpari-MT5
5.41 × 34
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.63 × 54
Exness-MT5Real6
5.67 × 6
ICMarketsEU-MT5-5
6.17 × 23
RoboForex-ECN
7.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
7.45 × 163
еще 23...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.31 19:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 19:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика