- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
19
盈利交易:
17 (89.47%)
亏损交易:
2 (10.53%)
最好交易:
22.15 USD
最差交易:
-7.17 USD
毛利:
118.64 USD (83 326 pips)
毛利亏损:
-13.24 USD (849 pips)
最大连续赢利:
9 (79.44 USD)
最大连续盈利:
79.44 USD (9)
夏普比率:
0.89
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
21 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
2 天
采收率:
14.20
长期交易:
13 (68.42%)
短期交易:
6 (31.58%)
利润因子:
8.96
预期回报:
5.55 USD
平均利润:
6.98 USD
平均损失:
-6.62 USD
最大连续失误:
1 (-7.17 USD)
最大连续亏损:
-7.17 USD (1)
每月增长:
11.71%
算法交易:
26%
结余跌幅:
绝对:
0.12 USD
最大值:
7.42 USD (0.80%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDCHF
|13
|XAUUSD
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDCHF
|60
|XAUUSD
|42
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDCHF
|887
|XAUUSD
|1.7K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +22.15 USD
最差交易: -7 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +79.44 USD
最大连续亏损: -7.17 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.33 × 3
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
VTMarkets-Live
|2.00 × 25
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.32 × 974
|
Tickmill-Live
|2.58 × 7480
|
ICMarketsSC-MT5
|2.95 × 121
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.33 × 9
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|4.50 × 16
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
ICMarketsEU-MT5-4
|5.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|5.00 × 3
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|5.20 × 5
|
Alpari-MT5
|5.41 × 34
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.63 × 54
|
Exness-MT5Real6
|5.67 × 6
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.17 × 23
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.45 × 163
