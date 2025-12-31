- 자본
트레이드:
22
이익 거래:
20 (90.90%)
손실 거래:
2 (9.09%)
최고의 거래:
22.15 USD
최악의 거래:
-7.17 USD
총 수익:
134.01 USD (83 877 pips)
총 손실:
-13.57 USD (849 pips)
연속 최대 이익:
9 (79.44 USD)
연속 최대 이익:
79.44 USD (9)
샤프 비율:
0.93
거래 활동:
47.04%
최대 입금량:
1.00%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
16.23
롱(주식매수):
14 (63.64%)
숏(주식차입매도):
8 (36.36%)
수익 요인:
9.88
기대수익:
5.47 USD
평균 이익:
6.70 USD
평균 손실:
-6.79 USD
연속 최대 손실:
1 (-7.17 USD)
연속 최대 손실:
-7.17 USD (1)
월별 성장률:
13.40%
Algo 트레이딩:
22%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.12 USD
최대한의:
7.42 USD (0.80%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.78% (7.20 USD)
자본금별:
0.51% (5.09 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDCHF
|16
|XAUUSD
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDCHF
|75
|XAUUSD
|42
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDCHF
|1.4K
|XAUUSD
|1.7K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +22.15 USD
최악의 거래: -7 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +79.44 USD
연속 최대 손실: -7.17 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.33 × 3
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
VTMarkets-Live
|2.00 × 25
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.32 × 974
|
Tickmill-Live
|2.58 × 7480
|
ICMarketsSC-MT5
|2.95 × 121
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.33 × 9
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|4.50 × 16
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
ICMarketsEU-MT5-4
|5.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|5.00 × 3
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|5.20 × 5
|
Alpari-MT5
|5.41 × 34
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.63 × 54
|
Exness-MT5Real6
|5.67 × 6
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.17 × 23
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.45 × 163
