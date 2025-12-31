- Wachstum
Trades insgesamt:
19
Gewinntrades:
17 (89.47%)
Verlusttrades:
2 (10.53%)
Bester Trade:
22.15 USD
Schlechtester Trade:
-7.17 USD
Bruttoprofit:
118.64 USD (83 326 pips)
Bruttoverlust:
-13.24 USD (849 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (79.44 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
79.44 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.89
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
21 Stunden
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
14.20
Long-Positionen:
13 (68.42%)
Short-Positionen:
6 (31.58%)
Profit-Faktor:
8.96
Mathematische Gewinnerwartung:
5.55 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.98 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.62 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-7.17 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-7.17 USD (1)
Wachstum pro Monat :
11.71%
Algo-Trading:
26%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.12 USD
Maximaler:
7.42 USD (0.80%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDCHF
|13
|XAUUSD
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDCHF
|60
|XAUUSD
|42
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDCHF
|887
|XAUUSD
|1.7K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +22.15 USD
Schlechtester Trade: -7 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +79.44 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -7.17 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.33 × 3
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
VTMarkets-Live
|2.00 × 25
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.32 × 974
|
Tickmill-Live
|2.58 × 7480
|
ICMarketsSC-MT5
|2.95 × 121
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.33 × 9
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|4.50 × 16
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
ICMarketsEU-MT5-4
|5.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|5.00 × 3
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|5.20 × 5
|
Alpari-MT5
|5.41 × 34
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.63 × 54
|
Exness-MT5Real6
|5.67 × 6
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.17 × 23
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.45 × 163
