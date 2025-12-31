SignaleKategorien
Jocelio Teixeira Lima

Gratidao

Jocelio Teixeira Lima
0 Bewertungen
3 Wochen
0 / 0 USD
0%
Tickmill-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
19
Gewinntrades:
17 (89.47%)
Verlusttrades:
2 (10.53%)
Bester Trade:
22.15 USD
Schlechtester Trade:
-7.17 USD
Bruttoprofit:
118.64 USD (83 326 pips)
Bruttoverlust:
-13.24 USD (849 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (79.44 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
79.44 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.89
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
21 Stunden
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
14.20
Long-Positionen:
13 (68.42%)
Short-Positionen:
6 (31.58%)
Profit-Faktor:
8.96
Mathematische Gewinnerwartung:
5.55 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.98 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.62 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-7.17 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-7.17 USD (1)
Wachstum pro Monat :
11.71%
Algo-Trading:
26%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.12 USD
Maximaler:
7.42 USD (0.80%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDCHF 13
XAUUSD 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDCHF 60
XAUUSD 42
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDCHF 887
XAUUSD 1.7K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +22.15 USD
Schlechtester Trade: -7 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +79.44 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -7.17 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.33 × 3
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
VTMarkets-Live
2.00 × 25
ICMarketsSC-MT5-2
2.32 × 974
Tickmill-Live
2.58 × 7480
ICMarketsSC-MT5
2.95 × 121
Pepperstone-MT5-Live01
3.33 × 9
Exness-MT5Real5
3.58 × 19
Aglobe-Live
4.00 × 3
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
BlackBullMarkets-Live
4.50 × 16
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
ICMarketsEU-MT5-4
5.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
5.00 × 3
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
VantageInternational-Live
5.20 × 5
Alpari-MT5
5.41 × 34
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.63 × 54
Exness-MT5Real6
5.67 × 6
ICMarketsEU-MT5-5
6.17 × 23
RoboForex-ECN
7.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
7.45 × 163
Keine Bewertungen
2025.12.31 19:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 19:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
