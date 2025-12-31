- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
19
利益トレード:
17 (89.47%)
損失トレード:
2 (10.53%)
ベストトレード:
22.15 USD
最悪のトレード:
-7.17 USD
総利益:
118.64 USD (83 326 pips)
総損失:
-13.24 USD (849 pips)
最大連続の勝ち:
9 (79.44 USD)
最大連続利益:
79.44 USD (9)
シャープレシオ:
0.89
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
21 時間前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
14.20
長いトレード:
13 (68.42%)
短いトレード:
6 (31.58%)
プロフィットファクター:
8.96
期待されたペイオフ:
5.55 USD
平均利益:
6.98 USD
平均損失:
-6.62 USD
最大連続の負け:
1 (-7.17 USD)
最大連続損失:
-7.17 USD (1)
月間成長:
11.71%
アルゴリズム取引:
26%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.12 USD
最大の:
7.42 USD (0.80%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDCHF
|13
|XAUUSD
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDCHF
|60
|XAUUSD
|42
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDCHF
|887
|XAUUSD
|1.7K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +22.15 USD
最悪のトレード: -7 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +79.44 USD
最大連続損失: -7.17 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.33 × 3
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
VTMarkets-Live
|2.00 × 25
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.32 × 974
|
Tickmill-Live
|2.58 × 7480
|
ICMarketsSC-MT5
|2.95 × 121
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.33 × 9
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|4.50 × 16
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
ICMarketsEU-MT5-4
|5.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|5.00 × 3
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|5.20 × 5
|
Alpari-MT5
|5.41 × 34
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.63 × 54
|
Exness-MT5Real6
|5.67 × 6
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.17 × 23
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.45 × 163
23 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし