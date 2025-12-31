いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

STARTRADERFinancial-Live 3 0.00 × 1 Exness-MT5Real7 0.00 × 1 Exness-MT5Real12 0.00 × 1 TickmillEU-Live 0.33 × 3 Exness-MT5Real8 0.66 × 125 VTMarkets-Live 2.00 × 25 ICMarketsSC-MT5-2 2.32 × 974 Tickmill-Live 2.58 × 7480 ICMarketsSC-MT5 2.95 × 121 Pepperstone-MT5-Live01 3.33 × 9 Exness-MT5Real5 3.58 × 19 Aglobe-Live 4.00 × 3 MaxusGlobalMarket-Main 4.50 × 2 BlackBullMarkets-Live 4.50 × 16 TitanFX-MT5-01 4.63 × 79 ICMarketsEU-MT5-4 5.00 × 1 AdmiralMarkets-Live 5.00 × 3 AdmiralsSC-Live 5.00 × 1 VantageInternational-Live 5.20 × 5 Alpari-MT5 5.41 × 34 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 5.63 × 54 Exness-MT5Real6 5.67 × 6 ICMarketsEU-MT5-5 6.17 × 23 RoboForex-ECN 7.00 × 13 ICMarketsSC-MT5-4 7.45 × 163 23 より多く...