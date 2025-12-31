SeñalesSecciones
Jocelio Teixeira Lima

Gratidao

Jocelio Teixeira Lima
0 comentarios
3 semanas
0 / 0 USD
0%
Tickmill-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
19
Transacciones Rentables:
17 (89.47%)
Transacciones Irrentables:
2 (10.53%)
Mejor transacción:
22.15 USD
Peor transacción:
-7.17 USD
Beneficio Bruto:
118.64 USD (83 326 pips)
Pérdidas Brutas:
-13.24 USD (849 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (79.44 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
79.44 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.89
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
21 horas
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
14.20
Transacciones Largas:
13 (68.42%)
Transacciones Cortas:
6 (31.58%)
Factor de Beneficio:
8.96
Beneficio Esperado:
5.55 USD
Beneficio medio:
6.98 USD
Pérdidas medias:
-6.62 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-7.17 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-7.17 USD (1)
Crecimiento al mes:
11.71%
Trading algorítmico:
26%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.12 USD
Máxima:
7.42 USD (0.80%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDCHF 13
XAUUSD 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDCHF 60
XAUUSD 42
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDCHF 887
XAUUSD 1.7K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +22.15 USD
Peor transacción: -7 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +79.44 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -7.17 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.33 × 3
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
VTMarkets-Live
2.00 × 25
ICMarketsSC-MT5-2
2.32 × 974
Tickmill-Live
2.58 × 7480
ICMarketsSC-MT5
2.95 × 121
Pepperstone-MT5-Live01
3.33 × 9
Exness-MT5Real5
3.58 × 19
Aglobe-Live
4.00 × 3
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
BlackBullMarkets-Live
4.50 × 16
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
ICMarketsEU-MT5-4
5.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
5.00 × 3
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
VantageInternational-Live
5.20 × 5
Alpari-MT5
5.41 × 34
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.63 × 54
Exness-MT5Real6
5.67 × 6
ICMarketsEU-MT5-5
6.17 × 23
RoboForex-ECN
7.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
7.45 × 163
No hay comentarios
2025.12.31 19:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 19:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
