Total de Trades:
19
Transacciones Rentables:
17 (89.47%)
Transacciones Irrentables:
2 (10.53%)
Mejor transacción:
22.15 USD
Peor transacción:
-7.17 USD
Beneficio Bruto:
118.64 USD (83 326 pips)
Pérdidas Brutas:
-13.24 USD (849 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (79.44 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
79.44 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.89
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
21 horas
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
14.20
Transacciones Largas:
13 (68.42%)
Transacciones Cortas:
6 (31.58%)
Factor de Beneficio:
8.96
Beneficio Esperado:
5.55 USD
Beneficio medio:
6.98 USD
Pérdidas medias:
-6.62 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-7.17 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-7.17 USD (1)
Crecimiento al mes:
11.71%
Trading algorítmico:
26%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.12 USD
Máxima:
7.42 USD (0.80%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDCHF
|13
|XAUUSD
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDCHF
|60
|XAUUSD
|42
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDCHF
|887
|XAUUSD
|1.7K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +22.15 USD
Peor transacción: -7 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +79.44 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -7.17 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.33 × 3
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
VTMarkets-Live
|2.00 × 25
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.32 × 974
|
Tickmill-Live
|2.58 × 7480
|
ICMarketsSC-MT5
|2.95 × 121
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.33 × 9
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|4.50 × 16
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
ICMarketsEU-MT5-4
|5.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|5.00 × 3
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|5.20 × 5
|
Alpari-MT5
|5.41 × 34
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.63 × 54
|
Exness-MT5Real6
|5.67 × 6
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.17 × 23
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.45 × 163
