İşlemler:
24
Kârla kapanan işlemler:
24 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
3.72 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
41.31 USD (40 481 pips)
Brüt zarar:
-2.71 USD
Maksimum ardışık kazanç:
24 (41.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
41.31 USD (24)
Sharpe oranı:
1.85
Alım-satım etkinliği:
99.77%
Maks. mevduat yükü:
3.68%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
17 dakika
Düzelme faktörü:
160.83
Alış işlemleri:
13 (54.17%)
Satış işlemleri:
11 (45.83%)
Kâr faktörü:
15.24
Beklenen getiri:
1.72 USD
Ortalama kâr:
1.72 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
14.15%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.11 USD
Maksimum:
0.24 USD (0.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
9.40% (24.64 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|21
|EURUSD
|1
|GBPAUD
|1
|GBPUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|38
|EURUSD
|0
|GBPAUD
|0
|GBPUSD
|0
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|40K
|EURUSD
|29
|GBPAUD
|46
|GBPUSD
|34
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3.72 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +41.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.56 × 756
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.90 × 21
|
FPMarketsLLC-Live
|1.13 × 53
|
Exness-MT5Real15
|1.15 × 299
|
FusionMarkets-Live
|1.17 × 65
|
ICTrading-MT5-4
|1.22 × 226
|
GOMarketsMU-Live
|1.50 × 26
|
Exness-MT5Real12
|1.73 × 63
|
PlexyTrade-Server01
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.36 × 312
|
Exness-MT5Real11
|4.00 × 11
|
Exness-MT5Real
|4.28 × 32
|
Exness-MT5Real7
|4.86 × 70
|
Exness-MT5Real28
|5.00 × 9
|
Ava-Real 1-MT5
|5.42 × 19
|
Exness-MT5Real6
|5.62 × 55
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
0%
0
0
USD
USD
262
USD
USD
1
0%
24
100%
100%
15.24
1.72
USD
USD
9%
1:500