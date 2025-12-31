Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5 0.00 × 1 FxPro-MT5 Live02 0.00 × 1 STARTRADERINTL-Live 0.00 × 4 FXView-Live 0.00 × 2 MonetaMarkets-Live 0.00 × 2 Exness-MT5Real2 0.00 × 3 Alpari-MT5 0.00 × 10 Exness-MT5Real31 0.00 × 1 Exness-MT5Real35 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-4 0.56 × 756 ForexClub-MT5 Real Server 0.90 × 21 FPMarketsLLC-Live 1.13 × 53 Exness-MT5Real15 1.15 × 299 FusionMarkets-Live 1.17 × 65 ICTrading-MT5-4 1.22 × 226 GOMarketsMU-Live 1.50 × 26 Exness-MT5Real12 1.73 × 63 PlexyTrade-Server01 2.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-2 3.36 × 312 Exness-MT5Real11 4.00 × 11 Exness-MT5Real 4.28 × 32 Exness-MT5Real7 4.86 × 70 Exness-MT5Real28 5.00 × 9 Ava-Real 1-MT5 5.42 × 19 Exness-MT5Real6 5.62 × 55 17 daha fazla...