シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Better Tomorrow
Masud Parvez

Better Tomorrow

Masud Parvez
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
0%
Exness-MT5Real8
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
24
利益トレード:
24 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
3.72 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
41.31 USD (40 481 pips)
総損失:
-2.71 USD
最大連続の勝ち:
24 (41.31 USD)
最大連続利益:
41.31 USD (24)
シャープレシオ:
1.85
取引アクティビティ:
99.77%
最大入金額:
3.68%
最近のトレード:
11 時間前
1週間当たりの取引:
25
平均保有時間:
17 分
リカバリーファクター:
160.83
長いトレード:
13 (54.17%)
短いトレード:
11 (45.83%)
プロフィットファクター:
15.24
期待されたペイオフ:
1.72 USD
平均利益:
1.72 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
14.15%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.11 USD
最大の:
0.24 USD (0.08%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
9.40% (24.64 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 21
EURUSD 1
GBPAUD 1
GBPUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 38
EURUSD 0
GBPAUD 0
GBPUSD 0
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 40K
EURUSD 29
GBPAUD 46
GBPUSD 34
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +3.72 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 24
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +41.31 USD
最大連続損失: -0.00 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Exness-MT5Real35
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.56 × 756
ForexClub-MT5 Real Server
0.90 × 21
FPMarketsLLC-Live
1.13 × 53
Exness-MT5Real15
1.15 × 299
FusionMarkets-Live
1.17 × 65
ICTrading-MT5-4
1.22 × 226
GOMarketsMU-Live
1.50 × 26
Exness-MT5Real12
1.73 × 63
PlexyTrade-Server01
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
3.36 × 312
Exness-MT5Real11
4.00 × 11
Exness-MT5Real
4.28 × 32
Exness-MT5Real7
4.86 × 70
Exness-MT5Real28
5.00 × 9
Ava-Real 1-MT5
5.42 × 19
Exness-MT5Real6
5.62 × 55
17 より多く...
レビューなし
2026.01.02 10:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 10:56
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2026.01.02 10:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.01 08:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.01 08:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
