- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
24
利益トレード:
24 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
3.72 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
41.31 USD (40 481 pips)
総損失:
-2.71 USD
最大連続の勝ち:
24 (41.31 USD)
最大連続利益:
41.31 USD (24)
シャープレシオ:
1.85
取引アクティビティ:
99.77%
最大入金額:
3.68%
最近のトレード:
11 時間前
1週間当たりの取引:
25
平均保有時間:
17 分
リカバリーファクター:
160.83
長いトレード:
13 (54.17%)
短いトレード:
11 (45.83%)
プロフィットファクター:
15.24
期待されたペイオフ:
1.72 USD
平均利益:
1.72 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
14.15%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.11 USD
最大の:
0.24 USD (0.08%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
9.40% (24.64 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|21
|EURUSD
|1
|GBPAUD
|1
|GBPUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|38
|EURUSD
|0
|GBPAUD
|0
|GBPUSD
|0
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|40K
|EURUSD
|29
|GBPAUD
|46
|GBPUSD
|34
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +3.72 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 24
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +41.31 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.56 × 756
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.90 × 21
|
FPMarketsLLC-Live
|1.13 × 53
|
Exness-MT5Real15
|1.15 × 299
|
FusionMarkets-Live
|1.17 × 65
|
ICTrading-MT5-4
|1.22 × 226
|
GOMarketsMU-Live
|1.50 × 26
|
Exness-MT5Real12
|1.73 × 63
|
PlexyTrade-Server01
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.36 × 312
|
Exness-MT5Real11
|4.00 × 11
|
Exness-MT5Real
|4.28 × 32
|
Exness-MT5Real7
|4.86 × 70
|
Exness-MT5Real28
|5.00 × 9
|
Ava-Real 1-MT5
|5.42 × 19
|
Exness-MT5Real6
|5.62 × 55
