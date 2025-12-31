SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Better Tomorrow
Masud Parvez

Better Tomorrow

Masud Parvez
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
0%
Exness-MT5Real8
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
24
Negociações com lucro:
24 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
3.72 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
41.31 USD (40 481 pips)
Perda bruta:
-2.71 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (41.31 USD)
Máximo lucro consecutivo:
41.31 USD (24)
Índice de Sharpe:
1.85
Atividade de negociação:
99.77%
Depósito máximo carregado:
3.68%
Último negócio:
10 horas atrás
Negociações por semana:
25
Tempo médio de espera:
17 minutos
Fator de recuperação:
160.83
Negociações longas:
13 (54.17%)
Negociações curtas:
11 (45.83%)
Fator de lucro:
15.24
Valor esperado:
1.72 USD
Lucro médio:
1.72 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
14.15%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.11 USD
Máximo:
0.24 USD (0.08%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.40% (24.64 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 21
EURUSD 1
GBPAUD 1
GBPUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 38
EURUSD 0
GBPAUD 0
GBPUSD 0
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 40K
EURUSD 29
GBPAUD 46
GBPUSD 34
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +3.72 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 24
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +41.31 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Exness-MT5Real35
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.56 × 756
ForexClub-MT5 Real Server
0.90 × 21
FPMarketsLLC-Live
1.13 × 53
Exness-MT5Real15
1.15 × 299
FusionMarkets-Live
1.17 × 65
ICTrading-MT5-4
1.22 × 226
GOMarketsMU-Live
1.50 × 26
Exness-MT5Real12
1.73 × 63
PlexyTrade-Server01
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
3.36 × 312
Exness-MT5Real11
4.00 × 11
Exness-MT5Real
4.28 × 32
Exness-MT5Real7
4.86 × 70
Exness-MT5Real28
5.00 × 9
Ava-Real 1-MT5
5.42 × 19
Exness-MT5Real6
5.62 × 55
17 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2026.01.02 10:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 10:56
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2026.01.02 10:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.01 08:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.01 08:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Better Tomorrow
50 USD por mês
0%
0
0
USD
262
USD
1
0%
24
100%
100%
15.24
1.72
USD
9%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.