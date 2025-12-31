- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
24
Negociações com lucro:
24 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
3.72 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
41.31 USD (40 481 pips)
Perda bruta:
-2.71 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (41.31 USD)
Máximo lucro consecutivo:
41.31 USD (24)
Índice de Sharpe:
1.85
Atividade de negociação:
99.77%
Depósito máximo carregado:
3.68%
Último negócio:
10 horas atrás
Negociações por semana:
25
Tempo médio de espera:
17 minutos
Fator de recuperação:
160.83
Negociações longas:
13 (54.17%)
Negociações curtas:
11 (45.83%)
Fator de lucro:
15.24
Valor esperado:
1.72 USD
Lucro médio:
1.72 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
14.15%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.11 USD
Máximo:
0.24 USD (0.08%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.40% (24.64 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|21
|EURUSD
|1
|GBPAUD
|1
|GBPUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|38
|EURUSD
|0
|GBPAUD
|0
|GBPUSD
|0
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|40K
|EURUSD
|29
|GBPAUD
|46
|GBPUSD
|34
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +3.72 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 24
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +41.31 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.56 × 756
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.90 × 21
|
FPMarketsLLC-Live
|1.13 × 53
|
Exness-MT5Real15
|1.15 × 299
|
FusionMarkets-Live
|1.17 × 65
|
ICTrading-MT5-4
|1.22 × 226
|
GOMarketsMU-Live
|1.50 × 26
|
Exness-MT5Real12
|1.73 × 63
|
PlexyTrade-Server01
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.36 × 312
|
Exness-MT5Real11
|4.00 × 11
|
Exness-MT5Real
|4.28 × 32
|
Exness-MT5Real7
|4.86 × 70
|
Exness-MT5Real28
|5.00 × 9
|
Ava-Real 1-MT5
|5.42 × 19
|
Exness-MT5Real6
|5.62 × 55
17 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
50 USD por mês
0%
0
0
USD
USD
262
USD
USD
1
0%
24
100%
100%
15.24
1.72
USD
USD
9%
1:500