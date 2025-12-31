- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
24
Прибыльных трейдов:
24 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
3.72 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
41.31 USD (40 481 pips)
Общий убыток:
-2.71 USD
Макс. серия выигрышей:
24 (41.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
41.31 USD (24)
Коэффициент Шарпа:
1.85
Торговая активность:
99.77%
Макс. загрузка депозита:
3.68%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
17 минут
Фактор восстановления:
160.83
Длинных трейдов:
13 (54.17%)
Коротких трейдов:
11 (45.83%)
Профит фактор:
15.24
Мат. ожидание:
1.72 USD
Средняя прибыль:
1.72 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
14.15%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.11 USD
Максимальная:
0.24 USD (0.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
9.40% (24.64 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|21
|EURUSD
|1
|GBPAUD
|1
|GBPUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|38
|EURUSD
|0
|GBPAUD
|0
|GBPUSD
|0
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|40K
|EURUSD
|29
|GBPAUD
|46
|GBPUSD
|34
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3.72 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 24
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +41.31 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.56 × 756
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.90 × 21
|
FPMarketsLLC-Live
|1.13 × 53
|
Exness-MT5Real15
|1.15 × 299
|
FusionMarkets-Live
|1.17 × 65
|
ICTrading-MT5-4
|1.22 × 226
|
GOMarketsMU-Live
|1.50 × 26
|
Exness-MT5Real12
|1.73 × 63
|
PlexyTrade-Server01
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.36 × 312
|
Exness-MT5Real11
|4.00 × 11
|
Exness-MT5Real
|4.28 × 32
|
Exness-MT5Real7
|4.86 × 70
|
Exness-MT5Real28
|5.00 × 9
|
Ava-Real 1-MT5
|5.42 × 19
|
Exness-MT5Real6
|5.62 × 55
еще 17...
Нет отзывов
