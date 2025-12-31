СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Better Tomorrow
Masud Parvez

Better Tomorrow

Masud Parvez
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
0%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
24
Прибыльных трейдов:
24 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
3.72 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
41.31 USD (40 481 pips)
Общий убыток:
-2.71 USD
Макс. серия выигрышей:
24 (41.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
41.31 USD (24)
Коэффициент Шарпа:
1.85
Торговая активность:
99.77%
Макс. загрузка депозита:
3.68%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
17 минут
Фактор восстановления:
160.83
Длинных трейдов:
13 (54.17%)
Коротких трейдов:
11 (45.83%)
Профит фактор:
15.24
Мат. ожидание:
1.72 USD
Средняя прибыль:
1.72 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
14.15%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.11 USD
Максимальная:
0.24 USD (0.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
9.40% (24.64 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 21
EURUSD 1
GBPAUD 1
GBPUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 38
EURUSD 0
GBPAUD 0
GBPUSD 0
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 40K
EURUSD 29
GBPAUD 46
GBPUSD 34
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3.72 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 24
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +41.31 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Exness-MT5Real35
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.56 × 756
ForexClub-MT5 Real Server
0.90 × 21
FPMarketsLLC-Live
1.13 × 53
Exness-MT5Real15
1.15 × 299
FusionMarkets-Live
1.17 × 65
ICTrading-MT5-4
1.22 × 226
GOMarketsMU-Live
1.50 × 26
Exness-MT5Real12
1.73 × 63
PlexyTrade-Server01
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
3.36 × 312
Exness-MT5Real11
4.00 × 11
Exness-MT5Real
4.28 × 32
Exness-MT5Real7
4.86 × 70
Exness-MT5Real28
5.00 × 9
Ava-Real 1-MT5
5.42 × 19
Exness-MT5Real6
5.62 × 55
еще 17...
Нет отзывов
2026.01.02 10:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 10:56
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2026.01.02 10:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.01 08:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.01 08:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Better Tomorrow
50 USD в месяц
0%
0
0
USD
262
USD
1
0%
24
100%
100%
15.24
1.72
USD
9%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.