Signale / MetaTrader 5 / Better Tomorrow
Masud Parvez

Better Tomorrow

Masud Parvez
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
0%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
24
Gewinntrades:
24 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
3.72 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
41.31 USD (40 481 pips)
Bruttoverlust:
-2.71 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
24 (41.31 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
41.31 USD (24)
Sharpe Ratio:
1.85
Trading-Aktivität:
99.77%
Max deposit load:
3.68%
Letzter Trade:
11 Stunden
Trades pro Woche:
25
Durchschn. Haltezeit:
17 Minuten
Erholungsfaktor:
160.83
Long-Positionen:
13 (54.17%)
Short-Positionen:
11 (45.83%)
Profit-Faktor:
15.24
Mathematische Gewinnerwartung:
1.72 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.72 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Wachstum pro Monat :
14.15%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.11 USD
Maximaler:
0.24 USD (0.08%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
9.40% (24.64 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 21
EURUSD 1
GBPAUD 1
GBPUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 38
EURUSD 0
GBPAUD 0
GBPUSD 0
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 40K
EURUSD 29
GBPAUD 46
GBPUSD 34
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +3.72 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 24
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +41.31 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real8" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Exness-MT5Real35
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.56 × 756
ForexClub-MT5 Real Server
0.90 × 21
FPMarketsLLC-Live
1.13 × 53
Exness-MT5Real15
1.15 × 299
FusionMarkets-Live
1.17 × 65
ICTrading-MT5-4
1.22 × 226
GOMarketsMU-Live
1.50 × 26
Exness-MT5Real12
1.73 × 63
PlexyTrade-Server01
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
3.36 × 312
Exness-MT5Real11
4.00 × 11
Exness-MT5Real
4.28 × 32
Exness-MT5Real7
4.86 × 70
Exness-MT5Real28
5.00 × 9
Ava-Real 1-MT5
5.42 × 19
Exness-MT5Real6
5.62 × 55
noch 17 ...
Keine Bewertungen
2026.01.02 10:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 10:56
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2026.01.02 10:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.01 08:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.01 08:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.