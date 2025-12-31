信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Better Tomorrow
Masud Parvez

Better Tomorrow

Masud Parvez
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
0%
Exness-MT5Real8
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
24
盈利交易:
24 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
3.72 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
41.31 USD (40 481 pips)
毛利亏损:
-2.71 USD
最大连续赢利:
24 (41.31 USD)
最大连续盈利:
41.31 USD (24)
夏普比率:
1.85
交易活动:
99.77%
最大入金加载:
3.68%
最近交易:
9 几小时前
每周交易:
25
平均持有时间:
17 分钟
采收率:
160.83
长期交易:
13 (54.17%)
短期交易:
11 (45.83%)
利润因子:
15.24
预期回报:
1.72 USD
平均利润:
1.72 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
14.15%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.11 USD
最大值:
0.24 USD (0.08%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
9.40% (24.64 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 21
EURUSD 1
GBPAUD 1
GBPUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 38
EURUSD 0
GBPAUD 0
GBPUSD 0
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 40K
EURUSD 29
GBPAUD 46
GBPUSD 34
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +3.72 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 24
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +41.31 USD
最大连续亏损: -0.00 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Exness-MT5Real35
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.56 × 756
ForexClub-MT5 Real Server
0.90 × 21
FPMarketsLLC-Live
1.13 × 53
Exness-MT5Real15
1.15 × 299
FusionMarkets-Live
1.17 × 65
ICTrading-MT5-4
1.22 × 226
GOMarketsMU-Live
1.50 × 26
Exness-MT5Real12
1.73 × 63
PlexyTrade-Server01
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
3.36 × 312
Exness-MT5Real11
4.00 × 11
Exness-MT5Real
4.28 × 32
Exness-MT5Real7
4.86 × 70
Exness-MT5Real28
5.00 × 9
Ava-Real 1-MT5
5.42 × 19
Exness-MT5Real6
5.62 × 55
17 更多...
没有评论
2026.01.02 10:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 10:56
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2026.01.02 10:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.01 08:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.01 08:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
