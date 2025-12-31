- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
24
盈利交易:
24 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
3.72 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
41.31 USD (40 481 pips)
毛利亏损:
-2.71 USD
最大连续赢利:
24 (41.31 USD)
最大连续盈利:
41.31 USD (24)
夏普比率:
1.85
交易活动:
99.77%
最大入金加载:
3.68%
最近交易:
9 几小时前
每周交易:
25
平均持有时间:
17 分钟
采收率:
160.83
长期交易:
13 (54.17%)
短期交易:
11 (45.83%)
利润因子:
15.24
预期回报:
1.72 USD
平均利润:
1.72 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
14.15%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.11 USD
最大值:
0.24 USD (0.08%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
9.40% (24.64 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|21
|EURUSD
|1
|GBPAUD
|1
|GBPUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|38
|EURUSD
|0
|GBPAUD
|0
|GBPUSD
|0
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|40K
|EURUSD
|29
|GBPAUD
|46
|GBPUSD
|34
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3.72 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 24
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +41.31 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.56 × 756
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.90 × 21
|
FPMarketsLLC-Live
|1.13 × 53
|
Exness-MT5Real15
|1.15 × 299
|
FusionMarkets-Live
|1.17 × 65
|
ICTrading-MT5-4
|1.22 × 226
|
GOMarketsMU-Live
|1.50 × 26
|
Exness-MT5Real12
|1.73 × 63
|
PlexyTrade-Server01
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.36 × 312
|
Exness-MT5Real11
|4.00 × 11
|
Exness-MT5Real
|4.28 × 32
|
Exness-MT5Real7
|4.86 × 70
|
Exness-MT5Real28
|5.00 × 9
|
Ava-Real 1-MT5
|5.42 × 19
|
Exness-MT5Real6
|5.62 × 55
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
0%
0
0
USD
USD
262
USD
USD
1
0%
24
100%
100%
15.24
1.72
USD
USD
9%
1:500