Total de Trades:
24
Transacciones Rentables:
24 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
3.72 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
41.31 USD (40 481 pips)
Pérdidas Brutas:
-2.71 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
24 (41.31 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
41.31 USD (24)
Ratio de Sharpe:
1.85
Actividad comercial:
99.77%
Carga máxima del depósito:
3.68%
Último trade:
14 horas
Trades a la semana:
25
Tiempo medio de espera:
17 minutos
Factor de Recuperación:
160.83
Transacciones Largas:
13 (54.17%)
Transacciones Cortas:
11 (45.83%)
Factor de Beneficio:
15.24
Beneficio Esperado:
1.72 USD
Beneficio medio:
1.72 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
14.15%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.11 USD
Máxima:
0.24 USD (0.08%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
9.40% (24.64 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|21
|EURUSD
|1
|GBPAUD
|1
|GBPUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|38
|EURUSD
|0
|GBPAUD
|0
|GBPUSD
|0
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|40K
|EURUSD
|29
|GBPAUD
|46
|GBPUSD
|34
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
Mejor transacción: +3.72 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 24
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +41.31 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.56 × 756
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.90 × 21
|
FPMarketsLLC-Live
|1.13 × 53
|
Exness-MT5Real15
|1.15 × 299
|
FusionMarkets-Live
|1.17 × 65
|
ICTrading-MT5-4
|1.22 × 226
|
GOMarketsMU-Live
|1.50 × 26
|
Exness-MT5Real12
|1.73 × 63
|
PlexyTrade-Server01
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.36 × 312
|
Exness-MT5Real11
|4.00 × 11
|
Exness-MT5Real
|4.28 × 32
|
Exness-MT5Real7
|4.86 × 70
|
Exness-MT5Real28
|5.00 × 9
|
Ava-Real 1-MT5
|5.42 × 19
|
Exness-MT5Real6
|5.62 × 55
otros 17...
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
50 USD al mes
0%
0
0
USD
USD
262
USD
USD
1
0%
24
100%
100%
15.24
1.72
USD
USD
9%
1:500